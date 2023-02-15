5年後電動車電池廢棄估翻3倍 北市：中央應訂統一規範

根據環保署預估，台灣電動車的電池廢棄量推估，2018年的電動車電池廢棄量有104公噸；2019年74公噸、2020年成長至278公噸、2021為358公噸、2022去年翻一倍達792公噸，不過接下來的三、五年更是將成兩、三倍數成長，預估2025年廢棄量將達2020公噸、2030年9646公噸、2035年4萬8077公噸、2040年11萬6625公噸，成長數將相當驚人。

台北市環保局長吳盛忠坦言，電動車電池管理的相關法規，還是需要中央訂定統一管理規範，甚至環保署近年已經開始研議修法，將儲能及電動車用電池納入淨零轉型「資源循環零廢棄」目標，包含加強鋰電池源頭管理制度、強化循環材料使用、健全電池循環產業鏈、促進鋰電池創新技術發展。

吳盛忠提到，歐盟2021年1月25日也向WTO提出修正有關現行電池指定，正在經濟營運者應確保電池上市、或投入使用前已符合產品永續及安全性、產品標示與提供資訊等要求。甚至歐盟訂定電池規範修正草案，也包括擬定「電池護照」等。

全電動化準備好了沒？吳盛忠認為，目前來講，其實技術沒有太高深的技術，不過回收過程就是「放電」這一塊，需要耗費相當長的時間，另外，將電池拆解成黑粉這一塊，台灣目前沒有廠商在做，他認為這是相當針對的資源，相當可惜。

北市消防局長莫懷祖也認為，他個人看法的確需訂定相關規範，理由是它未來將大量使用、加上與民眾生活息息相關，需要基本的安全規範。但法令有很多層次，從上游電池產品端規範訂得完整，後續消防安全就可以訂得較簡單，但如果產品層次訂得簡略，很多問題就會在消防等法規端出現。

莫懷祖說，甚至消防人員可能遇到的問題，就是目前設置在公共空間的電動機車電池交換站或充電設備，希望能強制規定相關資訊提供，能在設施明確標示斷電閥的位置，若真的有意外發生，可以讓第一線消防人員，能在第一時間將電池阻斷，縮短消防滅火時間。

另外，電動車消防滅火需要大量的水，相關消防配備也需要到位，目前台北市消防局已經有兩套專門撲滅電動車起火的水霧滅火系統，目前配備在信義分隊、及民權分隊。

吳盛忠說，北市府為因應2050年全球淨零排放，也制定「北市淨零排放管理自治條例」積極推廣車輛電動化，其中為擴大設置停車格充電設施，北市以2030年、2040年及2050年充電車格數量達2000個、10000個及20000個，其中快充充電格數量達10%、30%及50%為目標。