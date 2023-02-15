電動車社區充電設置 業者坦言阻力大：管委會要擋理由多

為達2050淨零目標，政府規畫2030年市區公車、2040年汽機車全面電動化，但電動車充電設備卻仍被社區居民鄰避設施。協助社區充電設備設置的業者車可充負責人張為光說，目前民眾買電動汽車也都「一定」遇到充電設備難題。

張提到，以他服務過的近300個社區中，成案數僅10幾件，多數社區住戶多認為這是車主個人的事，還有安不安全、會不會跳電，仍是大家反對「我家停車場設充電樁」的最大理由。

張為光坦言，社區設置充電設備最大難題，第一是人，管委會成員不同意；第二是政府，沒有幫忙訂定專法配套，「要不要跳下來協助民眾解決充電問題？」第三個困境還有台電，因台灣未來三、五年後，勢必電動車的充電需求愈來愈大，電夠不夠，目前看，似乎沒有找出根本方案，儘管目前台北市還沒有遇到請不到電的問題，未來夠不夠仍未知數，但現在中南部就傳出有請不到電的問題。

住戶最常問的第一個問題，就是「會不會爆炸？會不會起火？」其次問「會不會影響社區的契約容量」，「擔心費電變貴」；第三，就是疑惑對整體大樓社區的變電器、負載造成問題，會不會跳電？這些都有專業的解決方案，不過他們進到社區評估，的確也會有比較老舊的社區可能不適合，就會建議採用專電方式，都會有專業的解決方式。

業者認為，以目前台灣的用電環境，放眼三、五年後，大量電動車需要充電，社區的電力條件可能就發生問題，不過政府既然訂出2040全電動化政策，最急迫還是中央的霸王條款要盡速通過，社區管委會不能無正當理由、或以安全理由，去阻擋電動車充電樁裝設。因為最大的問題，還是許多管委會都可以技術性卡關，例如不斷找理由、廠商比價等，不讓充電設備進入社區。

業者認為，這部分沒更完整訂定法規，恐怕未來全電動化後，社區管理也會有問題，他認為這應該由中央訂定全國一制規範，各地方政府各行其政是不對的。

除了上述自家充電樁，營業用電動機車電池站、汽車充電站地方的鄰避阻力大不大？北市產發局則提到，目前設置上，業者找地主設置充電設備遇到困難，多是需停車空間問題造成設置瓶頸，之所以住戶反彈較少，是因業者多找距離一般民眾住宅不會太近的地方，所以現在設置多遇困難的，還是車主要在自家社區設充電樁，遇到的阻力較多。

截至去年12底為止，台北市營利用的電動車充電站一共有64站；營利電動機車充換電站共297站，包括營利電動機車換電站共289站，營利電動機車充電站共8站。