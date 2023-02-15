茹素環保 大林慈濟獲頒「醫療院所類醫務管理組」銅獎
省電省水、推廣素食、廣植樹木，以及積極推廣醫療垃圾分類，減少碳排放，嘉義大林慈濟醫院今年獲頒「醫療院所類醫務管理組」銅獎，獲得「系統性推動綠色醫院」殊榮。
嘉義大林慈濟醫院院長賴寧生表示，該醫院為全台首家參與國際2050淨零排放的醫療院所，啟業以來，鼓勵同仁茹素，使用環保餐具，節水、節電，落實資源回收，不但照顧病人健康，更用心於環境健康。
因環保有成，嘉義大林慈濟於去年榮獲「第45屆世界醫院大會（WorldHospitalCong ess）「國際醫院聯盟卓越綠色醫院銅獎」，副院長林名男至杜拜親自領獎。
賴寧生指出，醫院是救人的地方，但也是最耗能的場所，為此，該院植樹面積達12公頃，成為名符其實的「綠色醫院」。此外，全院採用水回收循環系統，約三分之二用水來自為回收系統。
賴寧生表示，該院積極鼓勵同仁茹素、珍惜用水、隨手關燈，盡量不搭電梯，且搭乘大眾交通工具上班，並使用環保餐具等綠色行動來達到減碳的目標，減少醫院對環境的衝擊。
再者，全院均採素食，除了員工用餐，院內所有餐飲均為素食，就連超商也只販售素食食品，而產婦的坐月子餐也是精心調理的素食餐，從日常生活中積極推動環保。
在廢棄物管理，院方每個護理站設置9個不同種類的資源回收桶，用於分類不同的回收物品。在所有慈濟醫療團隊的努力下，每年減少3000多公噸的碳排放，而這也榮獲國際醫院聯盟及國家生技醫療品質獎肯定的主因。
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