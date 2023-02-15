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農委會3年前就成立「雞蛋國家隊」 網譏作用何在：生雞蛋無放雞屎有

聯合新聞網／ 綜合報導
受禽流感衝擊，雞蛋短缺，12日起雞蛋產地價來到每台斤42.5元、批發價飆漲至每台斤52元，重回去年7月的歷史高點，令攤商、百姓都苦不堪言。圖／本報資料照片
受禽流感衝擊，雞蛋短缺，12日起雞蛋產地價來到每台斤42.5元、批發價飆漲至每台斤52元，重回去年7月的歷史高點，令攤商、百姓都苦不堪言。圖／本報資料照片

近日雞蛋價格重返歷史新高，不只小吃店、早餐店苦哈哈，消費者也同樣有感。PTT鄉民昨（14日）翻出，原來早在2020年4月，政府就已宣告成立「雞蛋國家隊」，看看如今蛋價大漲的情況，網友不禁疑問：「請問雞蛋國家隊在幹嘛？」

受禽流感衝擊，雞蛋短缺，12日起雞蛋產地價來到每台斤42.5元、批發價飆漲至每台斤52元，重回去年7月的歷史高點，令攤商、百姓都苦不堪言。

近日有網友以「雞蛋國家隊成立三年了，做了什麼？」在PTT發文指出，其實早在2020年4月8日，行政院農委會就曾在YouTube頻道發布「雞蛋國家隊」影片，農委會主委陳吉仲現身表示雞蛋很充足，呼籲民眾別囤貨，中華民國果菜合作社聯合社也同步在官網釋出「雞蛋國家隊沒有停工，蛋很多不用搶」的消息。

農委會主委陳吉仲曾在影片中呼籲民眾別搶雞蛋，因為天天都買得到。圖擷自影片
農委會主委陳吉仲曾在影片中呼籲民眾別搶雞蛋，因為天天都買得到。圖擷自影片

貼文一出，不少網友都驚呼原來除了口罩、疫苗外，竟然還有雞蛋國家隊，也好奇這陣子蛋價飆漲，雞蛋國家隊到底做了什麼：「雞屎國家隊，生雞蛋無，放雞屎有」、「2020年還沒戰爭就已經開始缺蛋喊漲，2023年了還是在缺蛋喊漲」、「各種大內宣」、「蛋是可以囤的東西==？」。

鄉民也反諷：「超前部署3年的成果你看到了」、「買不到不會加價買喔？買不起是你不努力」、「還是（衛福部）少子化辦公室比較成功，達成少子化」、「什麼都可以叫國家隊，厲害了」。

雞蛋 農委會 陳吉仲

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