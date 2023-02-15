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台鐵車長追「粉紅超跑」求姻緣 身掛看板「食量小好餵食」

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
一名台鐵車長身上背著寫有「媽祖三賜聖筊求姻緣」，強調自己八年級生、愛閱讀，自我介紹食量小、好餵食、顧家、愛踏青，照片也被分享到臉書社團。圖／取自「白沙屯媽祖粉絲團」
一名台鐵車長身上背著寫有「媽祖三賜聖筊求姻緣」，強調自己八年級生、愛閱讀，自我介紹食量小、好餵食、顧家、愛踏青，照片也被分享到臉書社團。圖／取自「白沙屯媽祖粉絲團」

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，今天進入第五天，已到達彰化，預計17日要到達北港朝天宮，沿途數萬名香燈腳跟隨，其中也有不少「求姻緣」的信徒。台鐵蕭姓車長身上背著寫有「媽祖三賜聖筊求姻緣」看板，強調自己八年級生、愛閱讀，自我介紹食量小、好餵食、顧家、愛踏青，還公布自己的Line ID，呼籲想要了解「詳情」的人，都可以加好友，吸引不少信徒搶拍。

還有不少信徒分享到「白沙屯媽祖粉絲團」，笑稱「看他背的很用心，幫他貼一下」、「大家幫幫他」，不過底下網友一度歪樓留言詢問「找男生，還是女生」，也引來當事人回文表示「找信女，不是善男耶，哈哈，承蒙各位的推廣」。蕭姓車長還說，他因為從小很少運動食量沒這麼大，這個時代很省錢啦，缺點就沒這麼剛強。

有網友笑稱，這個以後跟他一起出去坐火車，應該不用錢，還有網友也紛紛分享其他女性香燈腳「求姻緣」的訊息，笑說可以湊一對了，媽祖會祝福你，幫你實現的。

白沙屯媽祖

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