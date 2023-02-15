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影／台灣國際蘭展下月登場 吉祥物動畫搶先看

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台灣國際蘭展下月登場，吉祥物Orchidsaur動畫今亮相，以童趣揭開6500萬年前蘭花起源神秘面紗。圖 ／台南市政府提供
台灣國際蘭展下月登場，吉祥物Orchidsaur動畫今亮相，以童趣揭開6500萬年前蘭花起源神秘面紗。圖 ／台南市政府提供

2023台灣國際蘭展，下月4日至19日將在台南後壁台灣蘭花生物科技園區登場，蘭展吉祥物Orchidsaur動畫今亮相，以童趣揭開6500萬年前蘭花起源神秘面紗，為將到來的蘭展暖身。

台灣蘭花生物科技園區今年起正式由原台南市政府交由農委會接手管理，農委會、南市府預告今年蘭展規模更大、更有看頭，除了展出天數增加，也會擴大展覽內容及範圍。

台灣國際蘭展下月4日至19日登場，台南市長黃偉哲說，蘭展有主題館、競賽館、花育館、市集館等多個室內展區及戶外展場，也邀請12位國內知名花藝設計師在展覽期間進行花藝展演，誠摯歡迎各地遊客來參觀。

而蘭展吉祥物Orchidsaur動畫片今曝光，台南市政府農業局說，動畫內容充滿童趣；從一隻6500萬年前蜜蜂，揭開蘭花起源神秘面紗，透過萬花筒魔鏡世界，看到蘭花起源、發展及變化，並藉由蘭展吉祥物Orchidsaur連結過去，回到未來。而「萬花筒魔鏡世界」正是此次蘭展主題「蘭花魔鏡」。

而今年展覽範圍擴大，延伸到蘭花公園，適合親子共遊，除邀請社區參與蘭花公園裝置，並設置Orchidsaur的朋友-蛇頸龍大型充氣裝置藝術。

台灣國際蘭展下月登場，吉祥物Orchidsaur動畫今亮相，以童趣揭開6500萬年前蘭花起源神秘面紗。圖 ／台南市政府提供
台灣國際蘭展下月登場，吉祥物Orchidsaur動畫今亮相，以童趣揭開6500萬年前蘭花起源神秘面紗。圖 ／台南市政府提供
台灣國際蘭展下月登場，吉祥物Orchidsaur動畫今亮相，以童趣揭開6500萬年前蘭花起源神秘面紗。圖 ／台南市政府提供
台灣國際蘭展下月登場，吉祥物Orchidsaur動畫今亮相，以童趣揭開6500萬年前蘭花起源神秘面紗。圖 ／台南市政府提供
台灣國際蘭展下月登場，吉祥物Orchidsaur動畫今亮相，以童趣揭開6500萬年前蘭花起源神秘面紗。圖 ／台南市政府提供
台灣國際蘭展下月登場，吉祥物Orchidsaur動畫今亮相，以童趣揭開6500萬年前蘭花起源神秘面紗。圖 ／台南市政府提供

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