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看似裸體？台北燈會見女子頂12°C低溫向路人索吻 網群調侃：真的好丘

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，偶遇一位敬業直播主，見她在12°C低溫下幾乎脫光身子，站在路邊唱著歌向過往行人索吻。 圖擷自臉書
網友表示，偶遇一位敬業直播主，見她在12°C低溫下幾乎脫光身子，站在路邊唱著歌向過往行人索吻。 圖擷自臉書

在這網路直播平台大爆發時代，創造了不少直播主播或稱為網紅，他們為了「吸睛」常會做出一些異於常人的行為，以博取流量關注。日前有一名網友分享一張照片，見一位女孩頂著12°C低溫，「光著身子」向過往行人索吻，引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，情人節晚上在台北信義區101附近，靠近莊敬路四四南村台北燈會區的人行道上，偶遇一位敬業直播主，見她在12°C低溫下幾乎脫光身子，站在路邊唱著歌向過往行人索吻。

原PO透露，這位女孩胸前掛牌「Kiss Me」，雖然有穿肉色連體泳衣，但遮掩密實度不夠，加上寒流來襲當晚台北氣溫僅12°C，原PO還表示，穿著厚外套無所事事滿街穿梭的路人，慚愧都來不及，怎好意思去抱她，只能「在心裡給了深深擁抱」。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「哇塞！這麼冷，勇敢」、「冷爆我的天」、「我需要地址，為了給她送件衣服」、「穿泳裝唱歌很有勇氣」、「可能在直播衝人氣」、「想紅而已，就那麼簡單」、「後面看板已表示對她的欽佩，好丘！」

但也有不少網友不以為然表示「病毒分享？」、「腦子進水了」、「我會笑死，奇行種」、「抱緊？這可以報警了吧」、「看到奇行種還不快跑，是想被吞了？」、「這個行為，光想就覺得怪，到底為什麼一定要脫衣服」、「抖音玩到走火入魔」。

情人節 寒流 網路直播 網紅 燈會 抖音 索吻

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