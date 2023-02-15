新北8.0度、全台非常寒冷 周五漸回升但這天又有冷氣團

根據中央氣象局最新觀測資料顯示，今天最低溫出現為新北市富貴角今天上午6時30分只有8.0度，其次為桃園市蘆竹區8.7度、桃園市大溪區9.1度。

天氣風險管理公司天氣分析師林琮訓說，這波冷空氣達到了強烈大陸冷氣團的標準，今天將持續受到影響，但在華南雲雨區逐漸通過以後，預期在今天中午前後，大陸上的乾空氣將逐漸移入，各地天氣趨向穩定。北部、東半部雲量可能還比較多，迎風面有零星短暫陣雨，中南部則會轉為多雲到晴的天氣。

他說，但是因為冷空氣仍偏強，白天北部、東北部持續偏冷，高溫13-14度，沒有明顯回升，中南部在陽光出來以後會有小幅回升，高溫18-22度。入夜以後中北部、東北部低溫10-12度，中南部、花東12-15度，近山區、空曠地區受輻射冷卻作用影響，平地低溫仍有8-10度機會，感受非常寒冷，另外環境北風偏強，沿海、平地容易有較強陣風出現。

明天白天冷空氣要開始減弱，林琮訓說，氣溫會稍微回升，不過幅度不大，要等到周五大陸高壓出海，轉為偏東風環境以後，冷空氣才會明顯減弱，北部、東北部白天高溫回升至20度以上，中南部、花東更是可以達到23-26度，天氣方面由於水氣持續偏少，只有東北角、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其餘地區都是多雲到晴的好天氣。

周末大致延續周五的穩定天氣，不過，林琮訓說，由於在菲律賓東方海面有低壓擾動發展，其外圍水氣有機會受太平洋高壓勢力影響而北上到台灣附近，加上周日中午過後北方又將再有冷空氣南下，北部、東半部轉為陰有短暫陣雨，另外由於南方水氣通過影響，中南部山區也有短暫陣雨的機會，而冷空氣的強度仍有機會達到大陸冷氣團等級。

他說，因此未來一周雖然冷空氣有強弱變化，不過早晚的氣溫都比較涼冷一些，要記得適時的添加衣物，注意健康。