鄭明典：強烈冷氣團達標 彭啟明指周日晚又一波冷空氣

根據中央氣象局觀測資料顯示，今天平地最低氣溫為新北石門區8.1度、桃園大溪區9.1度、桃園市楊梅區9.2度。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，強烈大陸冷氣團達標，最近天氣變化快，不少人感冒了，未來一段，有暖空氣，也有冷空氣，要注意調節。

冷得很有感，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 北部白天回溫有限，中南部可到20-23度。今晚明晨還有一波輻射冷卻低溫，明天白天顯著回溫，周五、周六、周日回溫轉晴，轉偏東風，可能東半部漸有水氣，周日晚到下周一、周二，另波冷空氣報到，再度降溫。

中央氣象局持續發布低溫特報，今、明兩天強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣寒冷，其他地區亦偏冷，易有10度以下氣溫發生；今天新竹以北有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

今天上午至白天低溫區域：

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。 黃色燈號（寒冷）：基隆市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。