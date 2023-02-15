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新北8.1度 強烈冷氣團持續發威 吳德榮：周五才回暖

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
今、明持續受強烈大陸冷氣團影響，北台灣冷，中南部早晚冷，夜間平地最低氣溫仍在8度左右，應注意保暖。記者許正宏／攝影
今、明持續受強烈大陸冷氣團影響，北台灣冷，中南部早晚冷，夜間平地最低氣溫仍在8度左右，應注意保暖。記者許正宏／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨東半部及山區有局部零星降雨。今晨氣溫普遍比昨晨略降，平地最低氣溫為新北石門區8.1度、桃園大溪區9.1度、桃園市楊梅區9.2度。

今天西半部漸轉乾，北部雲多、中南部晴時多雲，東半部仍有局部短暫雨；吳德榮說，明天天氣好轉、西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

他說，今、明持續受強烈大陸冷氣團影響，北台灣冷，中南部早晚冷，夜間平地最低氣溫仍在8度左右，應注意保暖。今天北部8至13度，中部10至19度，南部12至23度，東部10至20度。

吳德榮說，周五白天起至周日冷空氣逐日減弱，天氣逐日回暖；周五各地晴朗穩定；周六、周日各地持續晴朗穩定，西半部、金馬易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。周日晚起至下周二另一波緩降型冷空氣影響，其強度模式模擬調整中，待持續觀察。

今、明持續受強烈大陸冷氣團影響，北台灣冷，中南部早晚冷，夜間平地最低氣溫仍在8度左右，應注意保暖。本報資料照片
今、明持續受強烈大陸冷氣團影響，北台灣冷，中南部早晚冷，夜間平地最低氣溫仍在8度左右，應注意保暖。本報資料照片

吳德榮 桃園

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