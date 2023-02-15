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健康你我他／自稱檢察官 騙走母親20萬

聯合報／ 文／熊美惠（北市北投）
一通詐騙電話，騙走母親省吃儉用才累積下來的20萬元。圖／熊美惠提供
一通詐騙電話，騙走母親省吃儉用才累積下來的20萬元。圖／熊美惠提供

10年前某日，80歲母親從桃園搭車到台北我家，劈頭就說：「你陪我到台中走一趟。」

我滿腹狐疑，追問怎麼回事？母親面有難色吞吞吐吐說：「有自稱檢察官的人打電話到家裡，說我涉及洗錢案，要凍結我的帳戶，叫我把銀行存款領出來交給他們保管，不能對外洩漏，立刻就要去領錢，約好地點他們會派兩個人來拿錢，我就去附近銀行把活存的20萬領出來，當面交給他們，說錢會放到台中法院保管。」

天啊！我各種節慶給母親的孝敬金及每月生活零用金，母親省吃儉用才累積下來的20萬元，就這樣飛了！幸好另一筆定存未到期沒有被提領，我一邊聽母親敘述，立刻打165專線報案。

過一陣子，接到新竹警察局打來電話，告知在新竹抓到當初取走母親錢的兩名車手，我請老公開車帶著母親立刻前往。到了警察局，警察遞給我一張報紙說，車手就是上面報導，因另一樁詐騙老人案件被逮捕。正慶幸錢有希望拿回，可寬慰母親不安的心，但警察說，車手錢已上繳，他們無力賠償。

回程車上，信仰虔誠的母親，自我安慰說：「就當上輩子欠的吧！」

唉！母親雖然有損失，但有孝順的孩子解憂，有多少辛苦一輩子的長者因被騙而失去依靠，那些喪盡良知的騙徒真令人氣到捶心肝啊。

警察 車手 新竹

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