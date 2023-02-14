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獨／憂林智堅含冤莫白 陳明通晚間發聲明還原論文抄襲事件

新光保全社福基金會捐百萬賑災 「安心教室」推廣防災教育不停歇

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新光保全總經理洪國超（左）代表新光保全關懷社會福利基金會參與新光關係企業共同捐贈新台幣1,000萬元整，由衛福部部長薛瑞元（右）代表接受捐款。圖／新光保全提供
新光保全總經理洪國超（左）代表新光保全關懷社會福利基金會參與新光關係企業共同捐贈新台幣1,000萬元整，由衛福部部長薛瑞元（右）代表接受捐款。圖／新光保全提供

土耳其強震至今已造成3萬3千多人的傷亡、建物受損或嚴重震垮，而倖存者還得面對難熬的嚴寒低溫，受影響人數至少有2,440萬人。新光保全關懷社會福利基金會參與新光關係企業聯合捐款，共同捐贈新台幣1,000萬元整，透過衛福部的土耳其震災專戶，希望幫助土國災後家園的重建。

新光保全致力提供安全服務，對於意外災難發生格外關心，對於急難救助，新光保全也從不落人後，舉凡國內的921地震、桃芝風災、八八風災、台南及花蓮地震、日本311震災及高雄氣爆等，都可看到新光保全的賑災身影，這也是新光保全長期致力於人們的「安心與安全」所在，願與關係企業群一同肩負企業的當責文化，此次新光保全關懷社會福利基金會立刻捐出100萬元，以實際金錢援助土耳其救災、重建更是義不容辭。

新光保全表示，台灣位處歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界，地震災害的防範始終不可輕忽，居安思危的觀念也應從小訓練與學習應變能力，透過這次土耳其強震造成的嚴重災害，更再次呼籲全民的防災教育不能停息，新光保全「安心教室」自2007年成立以來，持續走進偏鄉、各校園與社區做安全教育推廣，至今已巡迴了500場次與服務5萬人次，內容包含地震防災、人身、急救及銀髮居家安全等，期盼安全教育能夠向下紮根，當無法預測的災害來臨時，民眾都能自助與助人，並將危害減至最低。

保全 地震 土耳其

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