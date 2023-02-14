新光保全社福基金會捐百萬賑災 「安心教室」推廣防災教育不停歇

土耳其強震至今已造成3萬3千多人的傷亡、建物受損或嚴重震垮，而倖存者還得面對難熬的嚴寒低溫，受影響人數至少有2,440萬人。新光保全關懷社會福利基金會參與新光關係企業聯合捐款，共同捐贈新台幣1,000萬元整，透過衛福部的土耳其震災專戶，希望幫助土國災後家園的重建。

新光保全致力提供安全服務，對於意外災難發生格外關心，對於急難救助，新光保全也從不落人後，舉凡國內的921地震、桃芝風災、八八風災、台南及花蓮地震、日本311震災及高雄氣爆等，都可看到新光保全的賑災身影，這也是新光保全長期致力於人們的「安心與安全」所在，願與關係企業群一同肩負企業的當責文化，此次新光保全關懷社會福利基金會立刻捐出100萬元，以實際金錢援助土耳其救災、重建更是義不容辭。

新光保全表示，台灣位處歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界，地震災害的防範始終不可輕忽，居安思危的觀念也應從小訓練與學習應變能力，透過這次土耳其強震造成的嚴重災害，更再次呼籲全民的防災教育不能停息，新光保全「安心教室」自2007年成立以來，持續走進偏鄉、各校園與社區做安全教育推廣，至今已巡迴了500場次與服務5萬人次，內容包含地震防災、人身、急救及銀髮居家安全等，期盼安全教育能夠向下紮根，當無法預測的災害來臨時，民眾都能自助與助人，並將危害減至最低。