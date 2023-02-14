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這藥大缺醫師不意外！一年用量達2.5億顆 凸顯國人健康陷兩大問題

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這藥大缺醫師不意外！一年用量達2.5億顆 凸顯國人健康陷兩大問題

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
氧化鎂健保用量一年高達2.5億顆，凸顯國人健康陷便祕、胃酸過多兩大問題。圖／本報資料照
氧化鎂健保用量一年高達2.5億顆，凸顯國人健康陷便祕、胃酸過多兩大問題。圖／本報資料照

國內缺藥潮引發「國安問題」，衛福部日前邀集醫界、藥界、製藥業，由部長薛瑞元親自主持會議，決議將現有的監測缺藥平台，未來擴大為「缺藥中心」，並要求製藥業增加產能，紓解缺藥潮。其中，適應症為軟便劑、制酸劑的氧化鎂藥品嚴重缺貨，健保署昨與信東生技、健喬信元醫藥2等2家供應商業者開會，預計二月底前順利供貨。依健保署統計，110年氧化鎂申報健保用量高達2.5億顆，共給付約4000多萬元，用量十分龐大。

「國人氧化鎂用量大，並不意外。」消化內科醫師方冠傑說，氧化鎂藥性溫和，常用作第一線軟便劑、制酸劑使用，主要是台灣已為高齡化社會，許多長者都有排便不順，或女性也有青菜吃不夠、水喝不多的便秘情形，服用氧化鎂藥物都能獲得改善，而國人生活、工作壓力大，也常出現胃酸分泌過多，氧化鎂可以中和胃酸，緩解不適。

健保署醫審及藥材組長黃育文說，健保署持續關注收載健保藥品，已針對食藥署通報缺藥情形，全面進行盤點，檢視藥品有無持續穩定供貨給醫療院所，不影響民眾用藥權益，如這次氧化鎂缺藥，為廠商缺工、製造排程等問題造成產能無法銜接而缺藥，目前已協調廠商增產，讓臨床端供應穩定，但因各醫療院所擔心缺藥，往往大量訂購，廠商將會適時調控供貨情形，使醫院、診所、藥局都能拿到藥物。

但有專家質疑，氧化鎂出現缺藥潮，與健保價一顆僅0.16元有關，讓業者無生產意願。黃育文說，「一顆藥0.16元，很多人覺得太便宜了」，也確實有製藥業者反應，新冠疫情後原物料上漲太多，不符成本，希望調整藥價，目前已請廠商提供進貨成本，將依照程序開會進行研議。

健保 醫師 高齡化 食藥署 薛瑞元

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