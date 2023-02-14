去年大車日均逾25件事故 立委要求2個月內提改善方案

根據交通部統計，去年1月至11月全台大型車涉入案件事故共有8363件交通事故，平均每天發生25件以上事故，死傷人數更高達9918人。民進黨立委蔡易餘今天舉辦公聽會，邀請交通部、專家學者研擬改善辦法，並呼籲交通部相關單位2個月內提交研議結果，改善交通安全。

大型車因為視覺死角較多，轉彎形成內輪差更容易造成嚴重事故。交通部去年提出「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫，希望整合8項大車預警輔助系統，除行車視野輔助系統及防撞警示系統外，再加入車道偏移警示、胎壓偵測、盲點警示、疲勞偵測、數位行車紀錄器及酒精鎖等功能，邀請民間業者參與研發，以減少人為疏失發生。

蔡易餘表示，大車因車身重、載重高，行駛中車輛動能較大，煞車需要的時間與距離較長，如果現行煞車輔助系統能更提升，勢必可以減少悲劇發生。

台灣車輛產業創新協會秘書長王冠翔說，現行車輛上市前審查程序出問題，實車與檢驗報告的內容如果一致，為何審查需要廠商出具聲明書？如何確定實車車頭與車身的前後煞車是否匹配？大型車輛事故推頭甩尾、聯結車折頸問題屢見不鮮。期望政府單位能做到「確認車輛狀態、落實安全審查、避免憾事發生」。

消基會交通委員會召集人李克聰也質疑，在不安全的交通行為下，煞車能力要符合基本門檻非常重要，路人常常不能保持安全車距，保持安全距離其他車就會插進來，大型車更是面臨相同狀態，煞車能力的好壞在台灣就更為重要，減少煞車能力不足的車輛在路上行駛，才能降低用路風險。

歷經兩個小時討論，蔡易餘總結表示，為提升用路安全，請交通部、財團法人車輛安全審驗中心針對大型車輛煞車系統，包括大貨車、大客車、拖車，精進相關形式認證程序，並在2個月內提出研議結果。