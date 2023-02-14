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薛瑞元提缺藥兩解方 長期政策涉健保藥價再評估

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
針對缺藥問題，衛福部長薛瑞元表示，將提升缺藥平台的通報機制。記者林澔一／攝影
針對缺藥問題，衛福部長薛瑞元表示，將提升缺藥平台的通報機制。記者林澔一／攝影

國內不論中西藥都傳出缺藥，尤其制酸劑氧化鎂、抗生素安蒙西林等藥品短缺，受到外界關注。衛福部薛瑞元表示，已與藥廠開會，特定藥物會要求廠商穩定供應，另外也會提升缺藥平台的通報機制。

衛福部次長王必勝昨天針對缺藥議題表示，主要分為三部分，第一部分為短期缺藥可能是因為春節停產，但現在已恢復；第二部分為分配，已協調藥廠針對診所、藥局和醫院的供藥適當分配；第三則是若有替代藥品會提供相關資訊給診所、藥局。食藥署也有缺藥平台，未來會擴大讓資訊搜集更完整，讓使用者使用更方便。

今天上午薛瑞元宣布衛福部人事異動時，再被問及此事。他表示，藥品短缺主要分短、中、長期來解決。短期針對特定藥物部分，已找廠商開會，除了提高產能外，也會做好藥品分配，不論是大醫院或診所、藥局，都有藥可用。

中期部分，雖然食藥署已有缺藥通報平台，但希望能提升通報機制，能更快發現缺藥現象，以及早介入。至於長期政策則與健保藥價有關，但因健保為總額制度，將請請業者計算進貨成本後提出希望價格，再行評估。

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