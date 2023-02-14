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10縣市低溫特報！半個台灣急凍「恐下探8度」 回暖要等這日
受到強烈大陸冷氣團影響，氣象局表示，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣寒冷，其他地區亦偏冷，易有10度以下氣溫發生，今明兩天，新竹以北及宜蘭有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
氣象局也針對北北基、桃竹苗、台中、宜蘭、金門等10縣市發布低溫特報，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；苗栗縣、台中市、金門縣則有10度以下氣溫發生的機率。
氣象局表示，周四(16日)受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣寒冷，其他地區早晚也偏冷，清晨易有輻射冷卻，10度以下低溫範圍擴大，西半部、東北部及東部都有局部10度以下低溫發生的機率，白天各地溫度較前一天回升，中南部日夜溫差大；水氣偏少，僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象局說，周五(17日)隨著強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天舒適溫暖，但早晚仍偏冷；週五到下週日(19日)白天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨。
氣象局提醒，下周日晚間起，至下周一(20日)，隨著東北季風增強，北台灣天氣轉涼，下周二(21日)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
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