「歌仔上青－全國歌仔戲比賽」海選開跑 總獎金350萬
「全民唱歌仔」新時代來臨！國立傳統藝術中心首度舉辦全國級傳統戲曲競賽「歌仔上青－2023年全國歌仔戲比賽」，賽事分為青苗組、一般組及專業組，總獎金達350萬元，符合參賽資格的40歲以下民眾，在報名網站上填寫資料、上傳手機錄製的60秒至90秒影片即完成報名，鼓勵全民來挑戰，讓歌仔戲成為年輕人揮灑創意的DNA。
國立傳統藝術中心今舉行活動宣告記者會。文化部長史哲表示，「歌仔戲是根植於台灣生命、生活當中的藝術」，從深具唱功的表演藝術形式，到其演出的廟埕及廟中精緻視覺藝術、工藝等，可說是常民生活中台灣文化的園地，更是深植於我們的血液當中的文化基因，期許透過全國歌仔戲比賽，以輔導型的競爭方式，進一步讓歌仔戲文化向下扎根，「這是我們的使命，這樣的工作不會只有這一次，我們希望每一年都做」。
傳藝中心主任陳悅宜表示，這次邀請了28位專業演員及專家學者組成黃金陣容評審團隊、8位明星演員錄製10支教學影片，並整理整合了16齣劇本、344首音檔供民眾下載學習。進入決賽的民眾還可跟6位明星導師近身學習，讓專業能力瞬間提昇。
評審召集人暨賽制顧問林茂賢與戲曲顧問唐美雲則表示，這次聽說要舉辦全國性的歌仔戲競賽，感到十分開心與期待，歌仔戲跟台語就好比基因跟血緣，我們要讓每個人都喜歡歌仔戲、愛上歌仔戲，也讓唱歌仔戲、看歌仔戲成為台灣的全民運動，期待比賽可以看到大家的踴躍參加。
傳藝中心指出，賽事組別分為青苗組、一般組及專業組，全案總獎金達350萬元。比賽報名只需透過手機錄製60至90秒影片，凡符合參賽資格的40歲以下民眾，於報名期間至報名網站填寫資料、上傳影片，即完成報名。活動官網也提供豐富歌仔戲教材資源幫助民眾學習，更特別邀請唐美雲、陳勝在、張秀琴、莊金梅、李靜芳、張孟逸、呂瓊珷、古翊汎等明星演員重新編詞編曲錄製示範影片。
同時，為了挖掘各區人才，複賽舉辦也將分為北、中、南三區，入選決賽的參賽者更將可參加由王金櫻、許亞芬、石惠君、趙美齡、張孟逸、孫凱琳等明星導師開設的培訓課程，藉由導師們專業眼光調教提升專業力。詳細資訊可上「歌仔上青－2023年全國歌仔戲比賽」官方網站及臉書粉專查詢。
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