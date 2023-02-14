國內兒童癌症發生率上升 父母留意9大關鍵警訊

根據WHO統計，全球有40萬兒童癌症患者，每3分鐘有1人死亡，國內兒童癌症發生率有上升情形，國際兒童癌症日前夕，花蓮慈濟醫院舉辦個案分享暨宣導會，盼早期發現早期治療。

國際兒童癌病協會將每年的2月15日訂定為「國際兒童癌症日」，花蓮慈濟醫院今天特別邀請來自越南的個案Ben和台灣個案湯湯，透過病童家屬分享治療心路歷程，希望能加深民眾對於兒童癌症的了解。

花蓮慈濟醫院兒童血液及腫瘤科主任楊尚憲表示，兒童癌症有關鍵的「9大警訊」，包括不明原因疼痛、淋巴結腫大、出現腫塊、持續不明原因的發燒、生長發育改變、貧血或出血、神經系統異常症狀，以及神經母細胞瘤和視網膜母細胞瘤病變。

其中最常出現、也是家長最能夠直觀判斷的是發燒、疼痛和部位腫大等症狀。楊尚憲說，許多兒童癌症被診斷出，是因為孩子持續高燒卻找不到原因，經抽血檢查才發現竟是癌細胞在身體裡作祟。

6歲的湯湯胸前突然有異常的凸起，媽媽發現後非常警覺，趕快帶他到醫院檢查，及時發現是「細胞組織球增生症」並接受治療，目前已康復出院約1年，定期返院追蹤。

8歲的Ben因罹患白血病，需進行骨髓移殖，2022年底從越南跨海來到花蓮慈濟醫院治療。Ben的爸爸說，剛檢查出Ben罹患癌症時，全家都非常緊張難過，帶著他到當地的癌症醫院接受治療，才發現竟然有超過200名兒童癌症患者，數量比想像還要多。Ben與弟弟配對成功，準備在花蓮慈濟醫院做骨髓移植手術。

「癌症不是成年人的專利。」兒科病房主任陳明群表示，肝癌、肺癌、大腸癌、直腸癌等常見的成人癌症，在孩子身上幾乎是看不到，但長年高居兒童癌症榜單前3名的白血病、腦瘤、淋巴瘤，每年奪走了許多可愛的生命。

成人可以定期做糞便或口腔黏膜篩檢，以檢查是否有癌症，但年幼孩子沒辦法做這些篩檢，必須靠症狀出現時家長的即時警覺，因此認識兒童癌症的警訊相當重要。