快訊

好市多新聯名卡到手…資深會員一看「額度5千」快吐血 網笑：侮辱性極強

遭爆被賴清德問「選副總統意願」 防疫女神晚間回應了

這藥大缺醫師不意外！一年用量達2.5億顆 凸顯國人健康陷兩大問題

國內兒童癌症發生率上升 父母留意9大關鍵警訊

中央社／ 花蓮縣14日電
國際兒童癌病協會將每年的2月15日訂定為「國際兒童癌症日」，國際兒童癌症日前夕，花蓮慈濟醫院舉辦個案分享暨宣導會，透過病童家屬分享治療心路歷程，希望能加深民眾對於兒童癌症的了解。圖／中央社
國際兒童癌病協會將每年的2月15日訂定為「國際兒童癌症日」，國際兒童癌症日前夕，花蓮慈濟醫院舉辦個案分享暨宣導會，透過病童家屬分享治療心路歷程，希望能加深民眾對於兒童癌症的了解。圖／中央社

根據WHO統計，全球有40萬兒童癌症患者，每3分鐘有1人死亡，國內兒童癌症發生率有上升情形，國際兒童癌症日前夕，花蓮慈濟醫院舉辦個案分享暨宣導會，盼早期發現早期治療。

國際兒童癌病協會將每年的2月15日訂定為「國際兒童癌症日」，花蓮慈濟醫院今天特別邀請來自越南的個案Ben和台灣個案湯湯，透過病童家屬分享治療心路歷程，希望能加深民眾對於兒童癌症的了解。

花蓮慈濟醫院兒童血液及腫瘤科主任楊尚憲表示，兒童癌症有關鍵的「9大警訊」，包括不明原因疼痛、淋巴結腫大、出現腫塊、持續不明原因的發燒、生長發育改變、貧血或出血、神經系統異常症狀，以及神經母細胞瘤和視網膜母細胞瘤病變。

其中最常出現、也是家長最能夠直觀判斷的是發燒、疼痛和部位腫大等症狀。楊尚憲說，許多兒童癌症被診斷出，是因為孩子持續高燒卻找不到原因，經抽血檢查才發現竟是癌細胞在身體裡作祟。

6歲的湯湯胸前突然有異常的凸起，媽媽發現後非常警覺，趕快帶他到醫院檢查，及時發現是「細胞組織球增生症」並接受治療，目前已康復出院約1年，定期返院追蹤。

8歲的Ben因罹患白血病，需進行骨髓移殖，2022年底從越南跨海來到花蓮慈濟醫院治療。Ben的爸爸說，剛檢查出Ben罹患癌症時，全家都非常緊張難過，帶著他到當地的癌症醫院接受治療，才發現竟然有超過200名兒童癌症患者，數量比想像還要多。Ben與弟弟配對成功，準備在花蓮慈濟醫院做骨髓移植手術。

「癌症不是成年人的專利。」兒科病房主任陳明群表示，肝癌、肺癌、大腸癌、直腸癌等常見的成人癌症，在孩子身上幾乎是看不到，但長年高居兒童癌症榜單前3名的白血病、腦瘤、淋巴瘤，每年奪走了許多可愛的生命。

成人可以定期做糞便或口腔黏膜篩檢，以檢查是否有癌症，但年幼孩子沒辦法做這些篩檢，必須靠症狀出現時家長的即時警覺，因此認識兒童癌症的警訊相當重要。

癌症 慈濟 淋巴 發燒 腫瘤 癌細胞

延伸閱讀

越南男童罹白血病來台治療 弟弟願捐骨髓救命

40多歲男罹癌未接種新冠疫苗 院內感染三天後亡

新冠疫情續降 本土＋2萬116例 較上周二減少12.5%

BA.2.75持續為國內主流株 驗出第二例XBB.1.5 皆加拿大入境

相關新聞

這藥大缺醫師不意外！一年用量達2.5億顆 凸顯國人健康陷兩大問題

國內缺藥潮引發「國安問題」，衛福部日前邀集醫界、藥界、製藥業，由部長薛瑞元親自主持會議，決議將現有的監測缺藥平台，未來擴...

10縣市低溫特報！半個台灣急凍「恐下探8度」 回暖要等這日

受到強烈大陸冷氣團影響，氣象局表示，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣寒冷，其他地區亦偏冷，易有10度以下氣溫發生，今明兩...

斥資逾456億花東雙軌化3月開工 116年10月通車

為了提升東部運能，交通部推動花東雙軌化，鐵道局今表示，首標工程CB06標「知本至台東土建工程」將於今年3月開工，目標11...

不忍了！台灣「行人地獄」照不到3個月湧入逾3千張 僅一縣市未被標註

2022年底，行人交通死亡意外頻傳，美麗台灣成了外媒筆下的「行人地獄」。「平安走路許願帳戶」就在這樣的氣氛中誕生——一位熱血高中老師與工程師結盟，號召公民上傳難走的人行道照片，將全台用路人心聲化為改革動力。

農委會籲革新雞舍 利加速汰換老雞穩定雞蛋產能

近來雞蛋日產量低，業界稱汰換老雞後的新雞補充不足，使得低產能時間延長，所以必須漲價。農委會今天說，革新雞舍才能統進統出、...

國內兒童癌症發生率上升 父母留意9大關鍵警訊

根據WHO統計，全球有40萬兒童癌症患者，每3分鐘有1人死亡，國內兒童癌症發生率有上升情形，國際兒童癌症日前夕，花蓮慈濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦