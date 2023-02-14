高鐵疫前獲利拖到去年才提撥 鐵道局要求付逾4千萬利息
為了符合超額盈餘主要利益歸於政府的宗旨，高鐵在2015年財改方案中，新增財務平穩機制，要求只要當年度獲利超過一定數額，就必須按比例提撥部分獲利至平穩基金。鐵道局表示，根據高鐵109年的獲利，應提撥近8.9億元到平穩基金，不過受到疫情影響，直到去年12月才完成提撥，今年1月已發文給台灣高鐵公司，強調因為延後提撥，應依照合約法定程序須支付5％利息，換算下來約4400多萬元。
據了解，台灣高鐵早年因每年折舊攤提金額高達100多億元，加上沉重的利息負擔及運量不如預期，營運一度陷入困境，瀕臨破產，交通部因此提出減增資和延長特許期35年的方式，並訂定「超額盈餘回饋」的平穩基金專戶，只要高鐵每年稅後淨利超過40億元，就必須提供一定比例的獲利到平穩基金。不過若是高鐵公司獲利不足35億時，則可從平穩基金回補。
對此，高鐵表示，正依合約精神續行溝通，並研議後續處理方式。
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