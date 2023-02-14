高鐵疫前獲利拖到去年才提撥 鐵道局要求付逾4千萬利息

2022年底，行人交通死亡意外頻傳，美麗台灣成了外媒筆下的「行人地獄」。「平安走路許願帳戶」就在這樣的氣氛中誕生——一位熱血高中老師與工程師結盟，號召公民上傳難走的人行道照片，將全台用路人心聲化為改革動力。

2023-02-14 15:24