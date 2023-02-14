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斥資逾456億花東雙軌化3月開工 116年10月通車

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
為了提升東部運能，交通部推動花東雙軌化，鐵道局今表示，首標工程CB06標「知本至台東土建工程」將於今年3月開工。圖為花東鐵路示意圖／本報資料照片
為了提升東部運能，交通部推動花東雙軌化，鐵道局今表示，首標工程CB06標「知本至台東土建工程」將於今年3月開工。圖為花東鐵路示意圖／本報資料照片

為了提升東部運能，交通部推動花東雙軌化，鐵道局今表示，首標工程CB06標「知本至台東土建工程」將於今年3月開工，目標116年10月通車。

鐵道局表示，花東雙軌化計畫範圍從台鐵花蓮站至知本站間，涵括花東兩縣市，由於目前全線仍多為單軌，僅有5處為雙軌區間，可雙線運轉的路段約49.85公里，占全線30.67%，因此將該路線尚餘69.33%之單軌路線(長約112.6公里)進行雙軌化。

鐵道局表示，雙軌化的計畫總經費為新456.27億元，其中知本至台東的土建工程，因用地取得及施工複雜性較低，且配合號誌系統條件較單純，故率先招標。

鐵道局指出，CB06標今年3月開工後，其他土建、軌道及系統機電各標亦將陸續發包，目標於116年10月達成通車目標，117年4月全部完工。

台東 花蓮 交通部 台鐵

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