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傷口難癒合 中山醫、訊聯宣布細胞治療有成效

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中山醫學大學附設醫院總院長蔡明哲（中）、訊聯生技董事長蔡政憲博士（左二）、總經理康清原（左一），以及尊榮醫療中心主任翁國昌教授（右二）、整形外科主任陳俊嘉醫師（右一）共同宣布自體脂肪幹細胞療法獲得極好治療成效。圖／中山醫學大學附設醫院提供
中山醫學大學附設醫院總院長蔡明哲（中）、訊聯生技董事長蔡政憲博士（左二）、總經理康清原（左一），以及尊榮醫療中心主任翁國昌教授（右二）、整形外科主任陳俊嘉醫師（右一）共同宣布自體脂肪幹細胞療法獲得極好治療成效。圖／中山醫學大學附設醫院提供

一名女性去年因車禍受傷昏迷，左腿脛骨跟腓骨粉碎性骨折，經醫師搶救保住肢體，但仍有10乘6平方公分大的傷口，因軟組織嚴重缺損、神經受損，超過半年還無法癒合。經改用自體脂肪幹細胞治療後，6周後傷口完全癒合，至今已追蹤3個月，行走活動自如。

中山附醫總院長蔡明哲說，「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」核准自體脂肪幹細胞治療慢性傷口，為病患帶來了新的醫療選擇，也為生命帶來光明，大幅降低台灣社會的損失。

協助此治療的訊聯董事長蔡政憲說，親眼見到患者透過細胞治療奇蹟般再生皮膚，傷口越縮越小的歷程，讓人深受感動，代表該公司20年來對間質幹細胞的投入十分值得。

他說，訊聯自體脂肪幹細胞獲准治療滿6周未癒合困難傷口或慢性傷口的核可計畫占全台8成，收案類型包括靜脈潰瘍、車禍意外、長期慢性用藥、褥瘡、糖尿病伴隨慢性病等，滿六週未癒合的慢性傷口，收案追蹤有效指標達8成。

醫師陳俊嘉說，不同以往植皮手術常令病患難以忍受且需要較長的復原期，細胞治療提供癒合困難的慢性傷口另一項選擇。另名48歲患者同樣因車禍造成雙膝周邊有大面積傷口難癒合，且有風濕免疫病史，經建議先調控類固醇用藥，同時請營養師介入輔助，再進行自體脂肪幹細胞治療，一樣6周即讓傷口癒合。

他說，一般以為年長者才會有慢性傷口，例如糖尿病第一型、洗腎病人、高血壓，但是長期慢性用藥如免疫制劑、類固醇等風濕免疫疾病、僵直性脊椎炎、乾癬、癌症化療病患，癒合能力差，即便年輕也可能出現慢性傷口。

中山附醫尊榮醫療中心主任翁國昌說，細胞治療就像一般打針吃藥，是安全、常規化的治療方式。自體細胞能從皮膚真皮開始修復，促進細胞和血管增生，促使肉芽組織、上皮形成，修補皮膚組織缺損。整體來說，可以提升傷口治療效率，也能協助節省就醫費用與醫療成本。除了慢傷以外，中山附醫與訊聯生技合作的自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎，也獲衛福部核准，能就近服務大台中地區、廣大運動人口。

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