港澳用戶搜台灣旅遊商品飆2.5倍 觀光局主題行銷備戰

大陸委員會今宣布2月20日起開放港澳旅客自由行來台觀光。有旅遊平台業者表示，港澳用戶搜尋台灣商品的流量自13日起一路狂漲為先前的2.5倍以上。交通部觀光局今表示，港澳為全球來台旅客前三大市場，已針對港澳旅客規劃「療癒．台灣 Soul Taiwan, So Taiwan」主題行銷全力吸客。

觀光局表示，港澳距離台灣航程僅1小時多，為全球來台旅客前三大市場。疫情前2019年港澳來台人數達175.8萬人，雖然去年11月7日起調整開放港澳籍人士可以團體方式來台觀光，但港澳來台旅遊自由行型態佔9成以上，初期與其他市場相較表現較弱勢。

根據旅遊業者Klook平台數據，港澳用戶在平台上搜尋台灣商品的流量自13日起已一路狂漲為先前的2.5倍以上，初步看到港澳旅客關注的商品為「飯店住宿」和「自駕租車」，第三則為高鐵車票等交通票券。相較於其他國外旅客，港澳旅客更加偏愛台灣在地美食、展覽表演，甚至是溫泉體驗等。

觀光局長張錫聰表示，考量疫後航班成長未如預期，鼓勵航空公司、旅行社多加善用境外包機獎助，增加來台機位。再者，配合自由行旅客優惠及旅行團送客激勵，如高鐵買一送一及機捷券、WIFI券、水果鮮果券，以團客散客並進方式增加吸客動能，以及各項境外企業獎勵旅遊等獎助方案，盼儘速恢復疫情前水準。

觀光局指出，樂見大陸委員會開放港澳旅客來台自由行，將以台港澳距離近、短天數假期容易安排優勢，推廣行銷定調「療癒．台灣 Soul Taiwan, So Taiwan」，提前於台灣燈會期間，以山林療癒主題邀請香港媒體與業者來台進行5天4夜參訪行程，後續還有3梯次的邀訪及系列活動陸續展開。