農委會一再「跳票」 在野立委齊轟：蛋價漲不停是人禍

蛋價又漲，立院民眾黨團今舉行記者會，指民生物價再創巔峰，籲政府輔導蛋農升級改建雞舍，針對哄抬物價者該罰就罰，正視缺蛋危機，優化產銷制度，才能真正強化蛋雞產業韌性。國民黨立委李貴敏也批評，「蛋蛋危機」蔓延全台，農委會一再跳票，根本是人禍。

民眾黨立委陳琬惠表示，農委會主委陳吉仲嘴上說「尊重市場機制」，實際上卻讓機制失靈更為嚴重，農委會只調控產地價格、不解決根本問題，這種飲鴆止渴的態度，只會「蛋賤傷農」又無法阻止「蛋貴傷民」，且農委會近期拋出的「平價蛋專區」方案，也被網友譏為「平價委員會」。

陳琬惠指，仔細檢視零售與產地蛋價消長趨勢，就可找出農委會不敢告訴民眾的細節，「在產量供給趕上需求的同時，零售與產地價格反而越差越大」，農委會的控價措施，反而在中間環節挪出更大的獲利空間，中間差額利潤到底被誰拿走了？可不是一句「尊重市場機制」就能帶過。

陳琬惠向農委會及未來的農業部提出三點呼籲，第一，為達成有效控溫，並隔絕傳染病，應加強溝通，輔導蛋農升級雞舍，並協助資金籌措與申辦流程，提高改建意願。第二，農委會應徹查產銷價差如此巨大的原因，對哄抬物價者該罰就罰，不只要尊重市場機制，更要維護市場機制。第三，缺蛋就缺蛋，面對現實才能緩解民怨。

除此之外，國民黨立委李貴敏也抨「蛋蛋危機」蔓延全台，這把火延燒了一年多，但農委會主委陳吉仲搞了半天、牛皮吹盡，卻還是一次次跳票，蛋荒越搞越大，蛋價也越漲越兇，不過無論是蛋荒還是蛋價，問題始終沒解決。

李貴敏斥，行政部門只會用人民的辛苦血汗錢大撒幣，但對問題依舊束手無策，也毫無應變能力；「蛋價狂漲」引爆「萬物齊漲」的通膨危機，「說穿了，百姓飽受的缺蛋和蛋價騰貴之苦，根本就是人禍！」

李貴敏指，農委會不思檢討改進徹底解決問題，毫無配套措施的凍漲政策，還火上加油，透過政治黑手強行扭曲市場機制，把問題越搞越複雜。「憑什麼無能官員可以賴著不走？民進黨除了會選舉外，就沒有人才了嗎？就算沒有人才，也不能從民間找人才嗎？」李貴敏怒。

李貴敏說，去年初開始陳吉仲就多次保證「蛋蛋危機」很快解決，但卻一再跳票，如今，雞蛋成了奢侈品，加上國際大宗糧食價格不斷上漲、國內通膨持續、物價指數節節升高，消費者信心一旦崩盤，令人擔心蛋價與食品價格是否會再次引發新一波物價波動，成為民生物價飆漲下的「失速列車」？