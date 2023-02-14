缺工潮找嘸駕駛！新竹客運停駛3路線 調整14路線時間

根據公路總局統計，去年起國內疫情逐漸趨緩，但全國客運駕駛缺工人數仍有1000人。新竹客運表示，因應駕駛員不足，加上載客率持續下降，5676新竹-中壢路線、5673A、5673B路線營運狀況不佳，即起停駛。另因駕駛人力嚴重不足，為符合駕駛員駕車時間管理規定，調整5601、5604、5621等14條路線發車時間。

新竹客運表示，5676新竹-中壢路線每天僅來回2班次，部分路段與桃園市區公車、其他公路客運重疊，未重疊路段平均載客僅1到2人，經評估後決定停駛，對旅客影響不大。另外，5673A、5673B為支線客運，考量駕駛人力不足等因素一併取消路線。

新竹客運指出，除了疫情期間載客率下降導致營運困難，公路客運核准運價長期無法提升、疫情使載客獎金縮水、勞基法限縮加班時數等，都導致駕駛員待遇不佳，不少人紛紛轉往工廠運砂石、貨運業等，年輕人也不願意加入客運業，該公司農曆春節至今已有10多位駕駛離職，缺工問題嚴重。

新竹客運表示，「5676新竹-中壢」停駛後，可改搭「台鐵」、「5300」、「5612、5622、5623、5624」等路線；「5673A、5673B」停駛後，可改搭「台鐵內灣線」、「5608新竹-下公館」等路線。另外，5601、5604、5621、5634、5655、5656、5657、5663、5668A、5669、5673A、5673B、5668及5676路線因駕駛不足，即起調整發車時間。

首都客運總經理李建文也說，疫情期間駕駛員已陸續流失，但當時受限於運量，整體還能支應，今年農曆春節適逢工作轉換潮又走了一些人，即便疫後運量回升，駕駛回流跟不上進度，客運業整體缺工狀況已達1成，且近年駕駛員有高齡化趨勢，年輕人不願意做，缺工問題可能持續擴大。