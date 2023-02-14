不忍了！台灣「行人地獄」照不到3個月湧入逾3千張 僅一縣市未被標註

想改變台灣的「行人地獄」，公民能做什麼？

2022年底，行人交通死亡意外頻傳，美麗台灣成了外媒筆下的「行人地獄」。「平安走路許願帳戶」就在這樣的氣氛中誕生——一位熱血高中老師與工程師結盟，號召公民上傳難走的人行道照片，將全台用路人心聲化為改革動力。系統在群眾標註平台上線不到3個月，他們已蒐集超過3,000張照片；下一步，將集結政府開放數據、運用科技力，指出台灣坎坷難行的人行道現況。

這次，未來城市邀請竹東高中生物老師韓中梅，及開源社群、政府開放資料專家許武龍（哈爸），分享平安走路許願帳戶的經驗與數位公民改革的反思。

Ｑ：「平安走路許願帳戶」是什麼？為什麼要做這件事？

韓中梅（以下簡稱韓）：台灣道路是車本主義，而非人本主義；走在路上時，我覺得必須手腳健全、身手靈活，才能平安穿越。我開始擔心，當年紀越來越大，我能不能完好無缺地過馬路？其實，高中公民課就教過的國家論與正義論——國家社會必須提供足夠的方法，來彌補先天上的弱勢。所以，我想號召公民拍攝各地的行人環境，引起對用路安全的關心。

去年12月上線的「平安走路許願帳戶」上，已有超過700位夥伴，照片也累積到1,400多張照片（編按：現約有3,141張）；整個台灣除了一個縣市，其他都有照片覆蓋。接下來，我們想提高照片覆蓋率，繼續後續分析。

Ｑ：哈爸在專案擔任什麼角色？群眾平台發揮哪些力量？

哈爸（以下簡稱哈）：我們發現，公民科學的重要環節，就是要讓公民能拍照，並上傳照片、時間和GPS位置。因此兩三年前，LASS（Location Aware Sensor System，環境感測器網路系統）社群設計、維護了公民科學平台「群眾標註」；過去也發起空氣盒子、2022地方選舉看板等計畫。這一次，我們也很支持中梅老師推動公民科學。身為平台，我們盡力維持好的服務，並支援工程技術、資料分析等。

Ｑ：專案參與民眾大多是哪些背景？

韓：從報名者的回應可以知道，很多人一直在承受、擔憂自己未來的用路安全。

在參與者中，許多人是家長。有位媽媽甚至寫信告訴我，她有一個六歲半、一個剛滿月的孩子；走在路上時，她必須一手抱、一手牽，且只能走在車道上。所以，她很希望擁有一條安全回家的路。

也有報名者是醫師。他們認為，防止行人交通事故屬於公共衛生政策，可以透過入法來保障行人安全。

還有很多人說，希望自己未來身體不便時，日常生活也能很便利。

Ｑ：號召公民收集資料，你們想要說哪些行人故事？

韓：首先，我們想說明不同區域的行人，受到保護的程度其實不平等。例如，某些地方的行人可以在寬闊、不被佔用的人行道上行走；有些地方的人卻只能看著被違建佔據的人行道和騎樓，將兒童推車或輪椅推上汽車車道。

此外，我們也想知道，兒童和長者在上學、就醫途中，國家有沒有提供最基本的保護？

我覺得，要讓大家看見狀況，才能創造正視問題的機會、講出沉默多數的需求——這也是公部門規劃和執行時，最大的支持力量。

Ｑ：為什麼「平安走路許願帳戶」在平台上獲得許多響應？

哈：和群眾標註之前的專案比起來，「平安走路許願帳戶」的熱度特別高。以前的專案主要來自身邊朋友的響應，上傳影像約200張，選舉看板則有500多張，已是高峰。但這次，一下子就有1,400多張照片上傳，簡直是天文數字。

韓：很多人感謝我們發起這項專案，讓許多關心用路權益的人，終於可以做一些事情。過去，他們看見問題，但只能忍耐；或頂多在網路上認識有相同想法的人，卻難以改變現實。這可能是專案一上線，就有許多人加入的原因。

Ｑ：實行至今，你們遇到哪些困難？

哈：比較大的問題是，大家的理解不一樣，所以上傳的資料品質不一。比方說，照片要有位置，但傳上來卻沒有位置；應該填「有」人行道，卻不小心填錯了⋯⋯這都很常出現，需要勘誤。

韓：大家都希望讓行走空間變成理想的樣子，偏偏每個人的理想都不太一樣。

例如，我們希望大家評估人行道或騎樓被佔用前的寬度，可否讓輪椅通行。但很多夥伴在意的是，雖然寬度夠，但路面不夠平整、有高低差，輪椅也不能走；所以即便道路夠寬，他們堅持要勾「不能通行」——但其實我們有其他選項，也可以呈現這件事。

儘管如此，我非常感謝大家積極想呈現很多面向；這也是我的專案很有趣的地方——大家好像覺得，專案做完後可以解決所有行人的問題（笑）。

Ｑ：每個人認知不同，可能影響標註標準。你們如何協助大眾，讓數據統計更精確？

韓：透過說明文件，讓大家盡早看到可以呈現的參數；後端則有驗證機制；同時，我們也在討論，資料分析能不能減少參數計算。

哈：其實遇到複雜的需求時，可以強調一種開放和民主的觀察方式——比起設定齊一的標準、讓民眾打分數，不如保留「建立多種指標」的可能性。民眾可以思考：從A角度看，這個地點對行人的庇護程度，可以得幾分？從B角度看，又會得幾分？而不同角度也是我或中梅定的，而是你可以自己去定義。

Ｑ：你們希望專案可以為台灣帶來什麼改變？

韓：我希望大家意識到，每個人最終都會是行人。我付出任何一點的心意來關注，都是為自己未來的走路安全存款——這也是我將專案取名為「許願帳戶」的原因。

哈：公民科學的精神在於公民都能關注一點事情、做一點行動，替某個問題帶來正面推進。這是我們推動公民科學希望達成的，也是群眾標註一開始被建立的目標。

「全文轉載自未來城市(一週收700張「行人地獄」照！熱血老師與工程師揪鄉民一起標危險地圖)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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