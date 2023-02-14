戴口罩卻不戴套？ 新冠期間淋病、梅毒感染緩升

今天是浪漫情人節，但疾管署提醒一夜激情別忘了安全性行為，尤其這三年淋病和梅毒等性病的年輕族群感染人數正悄悄緩升，且九成以上都是非安全性行為導致。疾管署副署長羅一鈞表示，顯示新冠肺炎疫情期間，民眾多注重戴口罩等呼吸道的防護，卻忽略了性病防治措施。

羅一鈞表示，雖然愛滋感染人數下降，但根據疾管署統計，2020年至2022的本土淋病感染人數，一路從7082例、7381例上升到8015例；梅毒則從8800例、9413例上升到9631例。

經進一步分析，淋病新增感染者有71%為35歲以下年輕族群、活性梅毒的年輕族群則佔59％；且超過九成的危險因子是不安全的性行為。

疾管署除了提醒民眾需注意生性行為應主動要求對方或自己全程正確使用保險套，並搭配水性潤滑液外，定期篩檢可以早期發現疾病、早期治療。

羅一鈞說，由於梅毒和愛滋都是無症狀感染，可透過定期篩檢發現。現在性病防治雖以愛滋篩檢為主，同時也可做梅毒的篩檢。至於淋病如果沒有症狀難以檢驗出來，因此如果有泌尿道症狀，可以就醫，由醫師評估進行適合的檢查。

疾管署建議，只要曾有性行為者，都建議至少進行一次愛滋篩檢，若有不安全性行為者，則建議至少每年篩檢一次。全國有82家醫事機構提供愛滋匿名篩檢諮詢服務，以匿名方式進行，並由專人提供衛教諮詢、確認檢驗及轉介就醫等相關服務。

民眾也可透過人工發放、自動服務機及網路訂購超商取貨等三大通路取得愛滋自我篩檢試劑，在家或於安心的處所進行自我愛滋篩檢，愛滋篩檢結果若呈陽性，無須過度驚慌，儘速至愛滋指定醫療院所進行確認檢驗，可至愛滋自我篩檢專區( https://gov.tw/bKF )查詢相關諮詢與服務資訊。

另外，針對有感染愛滋風險的民眾，也鼓勵透過服用PrEP藥物，使體內有足夠的藥物濃度來預防感染，保護效果可達90%以上，全國有63家公費PrEP服務醫療院所提供愛滋感染者的配偶或伴侶及35歲以下年輕族群整合型服務，也有95家醫療院所提供自費PrEP服務，有需求者請至疾管署網站PrEP專區( https://gov.tw/KJ6 )查詢。

疾管署表示，相關資訊可使用LINE平台訂閱「疾管家｣，選擇「我想要了解傳染病」的「愛滋病」，即可定位使用「性健康資源地圖」查詢身邊方便的自我篩檢、匿名篩檢、PrEP、性健康友善等相關資源，亦可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw ）、或撥打國內免付費1922（或0800-001922）防疫專線洽詢。