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別再說「是為你好」 助親子間談性國健署拋4秘訣

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
國健署長吳昭軍呼籲家長與孩子之間可以多一點溝通技巧，避免說「我是為你好」，讓孩子感受到過多的壓力。圖／國健署提供
國健署長吳昭軍呼籲家長與孩子之間可以多一點溝通技巧，避免說「我是為你好」，讓孩子感受到過多的壓力。圖／國健署提供

每年西洋情人節政府機關總會呼籲「安全性行為」避免情人節過後，因不小心懷孕或遇上恐怖情人等情節而受挫影響人生。亞洲社會的性議題往往是親子間難以啟齒的話題，若孩子能提早認識「性」則能免於性行為後，出現難以承擔的後果。衛福部國健署今則提供四招協助父母，讓孩子能主動說出想法，讓性議題不再是親子間的困難議題。

四大幫助與孩子溝通性的技巧分別是「傾聽」、「尊重」、「同理」、「用我的感受取代要求」。

國健署長吳昭軍表示，太多父母會直接要求孩子聽話，直接命令孩子接受要求，像是「我這是為你好」就是最典型父母的溝通方式，但這類的溝通方式，卻會讓孩子感到壓力很大，常常會讓孩子認為「如果我不這樣做，就等於做錯」，但性與情感沒有對錯，只是當孩子開始接觸性時，卻因為父母給予孩子「這是錯的事情」，而難以啟齒，甚至變成親子之間的溝通障礙。

第一招：「傾聽孩子想法，降低不信任感」

對於孩子的優點及表現良好處，可以不吝嗇地給予正向讚美或獎勵，使他們更加願意主動與您分享，並盡量避免給孩子有不信任的負向回饋。

第二招：「尊重孩子意見，不下權威禁令」

先站在孩子的立場，了解孩子的需求及主要訴求，尊重孩子有自己的想法，再一起討論彼此都可以接受的作法，尤其當雙方意見不同時，避免斷然以家長在家庭中的優勢地位加以禁止。

第三招：「保有同理心，不擅自替孩子做決定」

青春期的孩子開始重視自己的自主權，家長們可以站在孩子的立場試著去同理孩子的想法及感受，並以他們的角度去思考及處理問題，若在合適的範圍內建議讓孩子們自己做決定，家長可從旁擔任輔佐角色，以避免沒有告知就擅自替孩子做決定的衝突情境。

第四招：「善用「我訊息」，取代直接責備」

與孩子對話時可以透過「我訊息」來向孩子表達自己的期待或感受，例如：「這麼晚了還沒回家，我會很擔心你的安全」，並盡量避免「你」開頭的責備語句，例如：「你怎麼這麼晚回家？你又跟誰去鬼混了？」。

為了幫助更多父母可以與親子之間溝通，國健署製作微電影「愛可以輕鬆說」，上述四招方式，不只能用在談論性議題，也能擴及到其餘的親子議題溝通，幫助親子間可以增進感情，讓關係更加緊密。

國健署也藉由影片情境製作懶人包，幫助父母可以掌握正向親子溝通4技巧。其他更多親子性溝通相關的參考資訊，可至國民健康署健康九九-青少年好漾館查詢。

親子 父母 國健署

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