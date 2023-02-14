看得見「產地台灣」 中興米今年澳洲逾180噸再拓點
台灣米外銷往往進入餐飲通路，消費者不知道吃什麼米。彰化縣聯米企業和田尾鄉農會攜手推動集團契作及產銷一體的營運機制，「中興米」不但外銷澳洲超市第五年，還拓點賣到墨爾本超市，參與契作的150多名農民今出席封櫃外銷典禮，眉開顏笑。
農糧署長胡忠一、彰化縣政府副縣長林田富、埤頭鄉長杜懿彩、縣政府農業處長邱奕志、田尾鄉農會總幹事吳政憲，和聯米企業董事長莊麗珠、總經理劉德隆、電商通路處長顏志原等人，共同啟動聯米企業自創品牌的中興米外銷澳洲儀式，同時完成封櫃典禮。
農糧署長胡忠一說，台灣米5年前外銷4萬4千噸，3年前達到巔峰21萬7千噸，新冠疫情影響最近三年減少，仍有12萬5千噸，像中興米連年外銷賣到全球30多個國家，是台灣驕傲。
副縣長林田富表示，彰化縣去年兩期稻作面積4萬7143公頃，稻米產量和品質居全國之冠，堪稱台灣米倉，中興米第五年賣到澳洲，銷產量突破180噸，消費者看得到中興米包裝印有「廠址彰化縣埤頭鄉」，為彰化縣、埤頭鄉都帶來光彩。
「中興米以品質取勝，不打價格戰。」聯米總經理劉德隆說，中興米不是用低價，而是憑著高品質在同一個貨架上跟其它國家稻米競爭，這是聯米企業引以為傲之處；過去台灣米外銷直接進入餐飲，消費者不知吃到哪一國、哪一品牌的米，中興米小包裝上架販售，看得到「產地台灣」和品牌名稱，相當不容易。
顏志原表示，聯米企業有6個品項，品種為台南11號、台梗9號外銷，澳洲方面先前賣到雪梨、布里斯本，今年拓點賣到墨爾本，有20多個通路到100多家超市上價，以5至9公斤包裝為主，因有運輸費用，售價比台灣多三成。
農糧署輔導聯米企業與田尾鄉農會合作，成立稻米產銷契作集團產區，全年兩期稻作契作面積達540公頃，由生產端運用大數據，透過田間管理、低溫保鮮並精準控管加工碾製生產「精品米」，獲米其林iTQi國際風味評鑑所-風味絕佳獎章，也從全球100多個國家、近千件食品與飲品中脫穎而出，拿下34顆星殊榮。今天參加契作的150名多名農友到場觀禮，很高興辛勤種的稻米賣到澳洲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言