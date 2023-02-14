越南男童罹白血病來台治療 弟弟願捐骨髓救命
2月15日是國際兒童癌症日，花蓮慈濟醫院今天邀請2名罹癌兒童的家長，分享與孩子對抗疾病的心路歷程。來自越南的男童Ben罹患白血病來台治療，好在與弟弟的骨髓配對成功，預計下周移植，醫療團隊也為他獻上祝福，盼早日康復。
Ben是花蓮慈濟醫院收治的第6位越南癌症兒童，父親透過翻譯表示去年Ben的臉色時常發白，身體不舒服，便帶著他到當地醫院抽血檢查，診斷確認罹患白血病，全家都很擔心。
Ben的父母除了積極配合治療，透過當地醫院聯繫慈濟醫院同意收治，今年初便帶著Ben與弟弟到台灣治療，Ben的弟弟也願意捐出自己的骨髓救哥哥，經配對成功後預計下周移植手術。
另名個案小湯湯的母親說，先前在孩子身上發現不明腫塊，到醫院詳細檢查，發現罹患罕見疾病，好在及時治療且完成化療，追蹤身體狀況也很穩定，更順利回學校上課。
慈濟醫院兒童血液腫瘤科醫師楊尚憲指出，兒童癌症前3名為白血病、中樞神經腫瘤及淋巴瘤，據兒童癌症基金會統計，每年罹癌兒童不到500人，2011年後，接受治療孩童5年存活率有80％，10年則是77％。
花東因地形狹長，人口數少，罹癌兒童為全台每年新發病個案的2.3％，但存活率卻較平均低，5年為76.8％，10年則是70％，且有5分之1的孩童在診斷罹癌半年離世。
楊尚憲分析，花東地區存活率落差原因，包含疾病嚴重與治療毒性高等，其中疾病嚴重與發現太晚有關，研判可能是家裡孩子很多，或家長忙於工作，無法即時注意孩子的身體狀況。呼籲家長若發現孩子出現不明原因疼痛、淋巴結腫大、不明腫塊、生長發育改變、不明原因發燒、貧血或出血、神經系統症狀、神經母細胞瘤症狀、視網膜母細胞瘤特徵等9大症狀，要趕緊到醫院詳細檢查。
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