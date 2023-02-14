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登山業者擬納強制險 山岳協會建議成立登山服務公司

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委江永昌今天召開公聽會，針對山域業者是否強制納入責任險，邀請相關部會及山岳協會討論交換意見。記者林縉明／攝影
民進黨立委江永昌今天召開公聽會，針對山域業者是否強制納入責任險，邀請相關部會及山岳協會討論交換意見。記者林縉明／攝影

體育署研擬山域業者強制投保責任險，民進黨立委江永昌認為，制度上應該區分有營利性質業者設計合理責任險，非營利性質協會不應被納強制險，且目前責任險並不符合登山溯溪活動需求，強制納保恐成為業者與消費者無謂負擔。

體育署代理署長林騰蛟表示，山域活動定型化契約應記載及不得記載事項草案目前仍在修正中，由於各方意見分歧、後續還會再與業者及相關團體研商後調整。

教育部體育署去年公告「山域活動定型化契約應記載及不得記載事項」草案，規定登山、溯溪活動業者應投保責任保險，違者除依消保法開罰外，於發生事故時，亦須以規定最低投保金額計算應理賠金額之三倍，作為賠償金額。

江永昌表示，體育署保護消費者的立意固然正當，卻忽略目前通行的責任險並不符合登山溯溪活動之需求：責任險所要填補的，是「人為」疏失所導致的事故，然而野外活動的風險卻主要來自大自然本身的環境變化，颱風、豪雨、地震、乃至自然風化所造成的地形鬆動，往往才是導致事故發生的因子；而有經驗、訓練合格的領隊，極少成為野外活動事故的有責之人。強制要求投保責任險，成為恐成為業者和消費者無謂的負擔。

江永昌指出，台中市、南投縣、花蓮縣、苗栗縣、屏東縣這幾年各自制定發布的登山活動管理自治條例，只要求領隊應為本人及隊員辦理「登山綜合保險」，並沒有要求投保「責任保險」。而高雄市的「高雄市山域事故救援管理自治條例」更沒有任何強制保險要求。實際上目前山域活動業者於投保責任保險時，也面臨產險公司因野外風險因難以估計而承保意願低落。

保險局施瓊華局長以強制汽車責任險、以及水域遊憩活動強制投保責任保險為例，指出目前責任險之功能已由「保障業者」擴及至「保障受害第三人」。

江永昌認為，無論水域遊憩活動的強制責任險、還是強制汽車責任險，都是業者／駕駛縱無過失、仍有理賠，這與一般責任保險「業者有過失須賠償、保險公司才理賠」的邏輯並不相同，很難直接援用、聲稱強制登山業者投保責任險可以保障到參加登山活動的消費者。

江永昌認為，管制上應該區分有營利性質的業者，可以對其設計合適的責任險；但非營利性質的協會不應被強制保險，而應參考日本、德奧等國家，由山岳團體成立類似互助金的制度、分攤風險。而無論是否強制業者保險，教育登山民眾為自己投保登山綜合險才是最根本。

中華民國山岳協會理事長黃楩楠建議，可以仿效尼泊爾鼓勵成立登山服務公司，讓登山業由「暗」轉「明」，合法登記業者的角色，將能輔導、教育、督促活動參與者投保登山綜合險。

保險 體育

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