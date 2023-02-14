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東北風影響 彰化至雲嘉南沿海空品及能見度較差

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，雲嘉南以南位下風處，汙染物稍易累積。圖／截自環保署空品監測網
今天環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，雲嘉南以南位下風處，汙染物稍易累積。圖／截自環保署空品監測網

受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，雲嘉南以南位下風處，汙染物稍易累積，環保局提醒，彰化至雲嘉南沿海地區恐因風速較強，引發表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

依照環保署監測資料及氣象局氣象資料顯示，今天受到冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中部以南位下風處，汙染物仍稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

周三（15日）仍受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中部以南位下風處，汙染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

周四（16日）仍受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中部以南位下風處，汙染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

冷氣團 東北風 彰化

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