影／情人節粉紅浪漫 武陵農場櫻花隧道甜蜜蜜

武陵農場櫻花季粉紅浪漫持續延燒，今天是西洋情人節，武陵農場除了4、5層樓高的武陵「大鵬櫻王」，另推薦觀月亭櫻花隧道、武陵天鵝池成雙成對的黑天鵝優游，在2萬多棵櫻花林間散步，浪漫指數破表。

武陵農場繼「大鵬櫻王」盛開，今天場內櫻花隧道染上粉紅泡泡，不少佳偶在櫻花林下拍照、散步慶祝西洋情人節，副場長胡發韜表示，武陵農場波浪道的櫻花隧道已達盛花期，而整體櫻花花況受此波大陸冷氣團南下影響，約在17至20日為盛花期高峰。