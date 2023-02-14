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影／情人節粉紅浪漫 武陵農場櫻花隧道甜蜜蜜

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
武陵農場櫻花季粉紅浪漫持續延燒，今天是西洋情人節，觀月亭櫻花隧道、武陵天鵝池成雙成對的黑天鵝優游，浪漫指數破表。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季粉紅浪漫持續延燒，今天是西洋情人節，觀月亭櫻花隧道、武陵天鵝池成雙成對的黑天鵝優游，浪漫指數破表。圖／武陵農場提供

武陵農場櫻花季粉紅浪漫持續延燒，今天是西洋情人節，武陵農場除了4、5層樓高的武陵「大鵬櫻王」，另推薦觀月亭櫻花隧道、武陵天鵝池成雙成對的黑天鵝優游，在2萬多棵櫻花林間散步，浪漫指數破表。

武陵農場繼「大鵬櫻王」盛開，今天場內櫻花隧道染上粉紅泡泡，不少佳偶在櫻花林下拍照、散步慶祝西洋情人節，副場長胡發韜表示，武陵農場波浪道的櫻花隧道已達盛花期，而整體櫻花花況受此波大陸冷氣團南下影響，約在17至20日為盛花期高峰。

民眾可到武陵天鵝池觀看成雙成對的黑天鵝在池畔優游，晚上欣賞漂亮的夜櫻，空氣中淡淡散發紅粉佳人特有的高雅浪漫香味，胡發韜說，山區步調放慢，有助情人感情升溫，朋友、家人增進彼此的親情誼。

武陵農場櫻花季粉紅浪漫持續延燒，今天是西洋情人節，觀月亭櫻花隧道、武陵天鵝池成雙成對的黑天鵝優游，浪漫指數破表。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季粉紅浪漫持續延燒，今天是西洋情人節，觀月亭櫻花隧道、武陵天鵝池成雙成對的黑天鵝優游，浪漫指數破表。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季粉紅浪漫持續延燒，今天是西洋情人節，觀月亭櫻花隧道、武陵天鵝池成雙成對的黑天鵝優游，浪漫指數破表。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季粉紅浪漫持續延燒，今天是西洋情人節，觀月亭櫻花隧道、武陵天鵝池成雙成對的黑天鵝優游，浪漫指數破表。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季粉紅浪漫持續延燒，今天是西洋情人節，觀月亭櫻花隧道、武陵天鵝池成雙成對的黑天鵝優游，浪漫指數破表。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季粉紅浪漫持續延燒，今天是西洋情人節，觀月亭櫻花隧道、武陵天鵝池成雙成對的黑天鵝優游，浪漫指數破表。圖／武陵農場提供
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武陵農場櫻花季粉紅浪漫持續延燒，今天是西洋情人節，觀月亭櫻花隧道、武陵天鵝池成雙成對的黑天鵝優游，浪漫指數破表。圖／武陵農場提供

武陵農場 櫻花季 天鵝

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