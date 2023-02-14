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久咳不癒找中醫調養 中醫師：對症下藥氣喘也可改善

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹一名60多歲婦人久咳不癒，經朋友推薦到中醫看診，被診斷為肺熱及痰熱咳嗽，經中醫調養後除咳嗽幾乎消失外氣喘也少有發作。記者王駿杰／攝影
新竹一名60多歲婦人久咳不癒，經朋友推薦到中醫看診，被診斷為肺熱及痰熱咳嗽，經中醫調養後除咳嗽幾乎消失外氣喘也少有發作。記者王駿杰／攝影

新竹一名60多歲婦人有慢性氣喘病史，因上呼吸道感染後咳嗽不止，多次服用西藥仍未痊癒，經朋友推薦到中醫看診，被診斷為肺熱及痰熱咳嗽，經中醫調養後除咳嗽幾乎消失外氣喘也少有發作。

中醫診所醫師蔡宗璟指出，中醫藥的治療除減輕呼吸道的發炎外，也有調整免疫與讓呼吸道去敏感化的作用，明顯地快速縮短咳嗽病程。

具中醫與西醫雙執照的蔡宗璟指出，這名婦人患者因上呼吸道感染後二周仍頻繁咳嗽來就診，咳嗽時有明顯痰音，痰呈黃綠色，走路稍快感覺容易喘，咳嗽時也會胸悶痛，西藥服用鎮咳化痰的藥物治療，氣喘則用類固醇吸入劑來控制，他斷為肺熱及痰熱咳嗽，開立清肺熱、清痰熱及降氣的中藥來治療，並囑咐類固醇吸入劑持續使用，內服藥就服用中藥即可。

蔡宗璟表示，該婦人一周後回診咳嗽有改善，咳嗽頻率有下降，痰也減少很多，痰由黃綠色轉白色，在幾次陸續回診後婦人咳嗽的情形已大幅度減少，胸悶痛的情形也未再發作，走起路來也不會有喘的情形。

婦人經三個月的長期治療，原先氣喘的哮喘聲及伴隨的咳嗽也很少再發作，有時還甚至忘記使用類固醇吸入劑，目前仍持續於中醫門診定期回診調整藥物，希望徹底根治氣喘這個老毛病。

蔡宗璟表示，急性咳嗽的定義為三周內的咳嗽，大部分的原因是上呼吸道的感染。亞急性咳嗽則為三至八周的咳嗽，原因多數也是上呼吸道感染或慢性咳嗽如氣喘的惡化。

慢性咳嗽為大於八周的咳嗽常見原因為氣喘、鼻涕倒流、慢性阻塞性肺病等。急性及亞急性咳嗽的治療在西醫多數用症狀性治療的藥物為主如鎮咳或化痰的藥物，有許多患者服用症狀治療藥物仍無法緩解咳嗽，中醫藥的治療除減輕呼吸道的發炎外也有調整免疫與讓呼吸道去敏感化的作用，明顯地快速縮短咳嗽病程。

蔡宗璟說，慢性咳嗽最常見的原因則是氣喘，疾病原因是支氣管慢性的發炎造成黏液的增加及支氣管平滑肌的收縮，導致有咳嗽、喘及胸悶的症狀，目前西醫使用類固醇或支氣管擴張劑來控制病情，中醫則依照個人的體質來辨證用藥，只要處方用藥精準、劑量使用得宜，加上病人有耐心地配合幾個月的治療，氣喘也有機會根治，而不只是控制而已。

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