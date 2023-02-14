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心律不整藥物常無效副作用大 心導管電氣燒灼術成救星

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
心律不整藥物常無效副作用大，醫師林志憲說明心導管電氣燒灼術。記者周宗禎／攝影
心律不整藥物常無效副作用大，醫師林志憲說明心導管電氣燒灼術。記者周宗禎／攝影

奇美醫學中心今天發表心臟血管內科心導管電氣燒灼手術(catheter ablation)成果。去年3月引進幫助病人控制心律，10個月30心房顫動病人執行心導管電氣燒灼手術，男性20例、女性10例，年齡38歲至83歲，僅1例復發，治療成功率高達97%。

許多心律不整病患藥物控制不佳、或無法耐受藥物副作用，心導管電氣燒灼手術利用立體定位系統，透過定位導管精準定位出心臟內異常放電位置，再使用電燒導管針對異常放電位置電燒，可有效阻斷異常放電造成心律不整。

心臟血管內科主治醫師林志憲指出，目前奇美醫相關手術有冷凝球囊(cryoballoon ablation)及射頻電燒(radiofrequency ablation)兩種方式，陣發性心房顫動或初期持續性心房顫動，術後長期復發率可低於兩成。持續發作一年以上心房顫動，可能需2至3次燒灼手術，長期療效可達八成以上。

林志憲提醒民眾，如果出現心跳忽快忽慢、不規則等心律不整的症狀，應立即尋求專科醫師做進一步檢查。若有心房顫動的病友，務必規則服藥，積極控制心律，以避免發生腦中風而抱憾終身。

林志憲指出，心房顫動常毫無症狀，因腦中風就醫才發現。心房顫動(atrial fibrillation)發生是因左心房失去規則收縮的節律，快速且不規則顫動，速度可達每分鐘300次以上。常見症狀有心悸、胸悶、呼吸喘、頭暈或無力，也可能毫無症狀，有許多病人是因為腦中風就醫才發現自己有心房顫動。

因為心房顫動發作時，心房是無效收縮，造成血液在心房內流動不佳，容易形成血栓，一旦血栓順著血流漂到腦部，就會造成腦中風，心房顫動的病人腦中風機率是正常人的3至5倍，根據歐洲心臟協會2020年公布的數據，約20%至30%的腦中風和心房顫動有關，其死亡率更是正常人的1.5至3.5倍。

林志憲說，心房顫動治療重點為控制心律和預防中風。「控制心律」即恢復正常竇性心律，是心房顫動治療的最佳結果，早期且積極的控制心律有助於改善病人存活率及心臟衰竭的控制。如果心房顫動沒有早期發現或沒有接受適當治療，會發展成持續性心房顫動，屆時控制心律將變得困難。當無法成功控制心律時，可使用適當藥物減緩心跳速率，以減輕心房顫動症狀。

林志憲說，抗心律不整藥物是第一線治療，缺點是副作用和缺乏長期療效，藥物長期療效僅五成，有一半病人藥物治療依然會心房顫動。若藥物無法有效控制，心導管電氣燒灼手術能八成有效治療。

院方表示，不僅引進最新立體定位系統及冷凝球囊設備，結合跨團隊合作照護，為病人擬定最佳治療策略，提供適切性的醫療服務品質，更獲得心臟衰竭及腦中風照護品質認證。

心律不整藥物常無效副作用大，心導管電氣燒灼術成救星。記者周宗禎／攝影
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心律不整藥物常無效副作用大，醫師林志憲說明心導管電氣燒灼術。記者周宗禎／攝影
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