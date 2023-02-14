邊境再攔截7批智利櫻桃 兩款印尼泡麵調料包檢出致癌物

食藥署今公布最新一周邊境食品查驗結果，總共20項不合格食品，其中智利櫻桃占了7項，總重量超過120噸，也是檢出農藥賽安勃殘留違規。中國大陸進口來台的食品則有4項；印尼泡麵也被檢出2款使用禁用農藥環氧乙烷。

本周攔截的7批智利櫻桃分別為，勝裕實業有限公司、信成行國際股份有限公司個進口一批；金果貿易股份有限公司進口3批、江柏貿易股份有限公司進口2批，總重量達12萬240公斤，皆被檢出台灣不得使用於櫻桃上的農藥賽安勃，殘留量從0.01 ppm至0.04 ppm不等。

食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，半年累計下來，智利櫻桃不分進口商已有25批不合格，除了江柏貿易股份有限公司是近半年來首次檢出不合格外，其餘進口商先前都有過違規紀錄。針對智利櫻桃的查驗措施將維持100%抽驗，直到3月31日。

中國大陸出口的違規食品，本周有4項上榜，分別為「REFINE番茄萃取物(TOMATO EXTRACT POWDER)」檢出禁用防腐劑己二烯酸0.06 g/kg；「龍眼萃取物(LONGAN EXTRACT)」同樣檢出禁用防腐劑防腐劑苯甲酸0.23 g/kg、丙酸0.9 g/kg；「乾白木耳(DRIED WHITE FUNGUS)」檢出殘留農藥克美素0.27 ppm；「筷子(CHOPSTICKS)」檢出禁用的著色劑（4-Aminoazobenzene）。

陳慶裕表示，由「老媽子有限公司」進口的白木耳，檢出殘留農藥克美素0.27 ppm，克美素雖為台灣准許使用的生長調節劑，但作物類別並不包含白木耳等蕈菜類作物，因此全數603公斤通通退運銷毀。

同時，印尼2款泡麵也被檢出違規，由倉進貿易有限公司進口的「BONCHILI辣味炒麵(BONCHILI INSTANT NOODLES SPICY MEE GORENG FLAVOR)」調味粉包檢出殘留農藥環氧乙烷 36.248 mg/kg；閔富實業有限公司進口的「LEMONILO速食麵 A111(LEMONILO MI INSTAN RASA MI GORENG)」調味粉包檢出殘留農藥環氧乙烷0.39 mg/kg。

陳慶裕表示，本次兩款印尼泡麵都是在調味包中檢出台灣禁用的農藥環氧乙烷，目前全球只有美國、加拿大准許使用在乾燥蔬菜、香料上，作為殺菌用途，但印尼本身並沒有准用，因此全數200多公斤的泡麵全數都退運銷毀，並未流入市面。