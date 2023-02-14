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邊境再攔截7批智利櫻桃 兩款印尼泡麵調料包檢出致癌物

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
智利出口「鮮櫻桃(FRESH CHERRIES)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
智利出口「鮮櫻桃(FRESH CHERRIES)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新一周邊境食品查驗結果，總共20項不合格食品，其中智利櫻桃占了7項，總重量超過120噸，也是檢出農藥賽安勃殘留違規。中國大陸進口來台的食品則有4項；印尼泡麵也被檢出2款使用禁用農藥環氧乙烷。

本周攔截的7批智利櫻桃分別為，勝裕實業有限公司、信成行國際股份有限公司個進口一批；金果貿易股份有限公司進口3批、江柏貿易股份有限公司進口2批，總重量達12萬240公斤，皆被檢出台灣不得使用於櫻桃上的農藥賽安勃，殘留量從0.01 ppm至0.04 ppm不等。

食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，半年累計下來，智利櫻桃不分進口商已有25批不合格，除了江柏貿易股份有限公司是近半年來首次檢出不合格外，其餘進口商先前都有過違規紀錄。針對智利櫻桃的查驗措施將維持100%抽驗，直到3月31日。

中國大陸出口的違規食品，本周有4項上榜，分別為「REFINE番茄萃取物(TOMATO EXTRACT POWDER)」檢出禁用防腐劑己二烯酸0.06 g/kg；「龍眼萃取物(LONGAN EXTRACT)」同樣檢出禁用防腐劑防腐劑苯甲酸0.23 g/kg、丙酸0.9 g/kg；「乾白木耳(DRIED WHITE FUNGUS)」檢出殘留農藥克美素0.27 ppm；「筷子(CHOPSTICKS)」檢出禁用的著色劑（4-Aminoazobenzene）。

陳慶裕表示，由「老媽子有限公司」進口的白木耳，檢出殘留農藥克美素0.27 ppm，克美素雖為台灣准許使用的生長調節劑，但作物類別並不包含白木耳等蕈菜類作物，因此全數603公斤通通退運銷毀。

同時，印尼2款泡麵也被檢出違規，由倉進貿易有限公司進口的「BONCHILI辣味炒麵(BONCHILI INSTANT NOODLES SPICY MEE GORENG FLAVOR)」調味粉包檢出殘留農藥環氧乙烷 36.248 mg/kg；閔富實業有限公司進口的「LEMONILO速食麵 A111(LEMONILO MI INSTAN RASA MI GORENG)」調味粉包檢出殘留農藥環氧乙烷0.39 mg/kg。

陳慶裕表示，本次兩款印尼泡麵都是在調味包中檢出台灣禁用的農藥環氧乙烷，目前全球只有美國、加拿大准許使用在乾燥蔬菜、香料上，作為殺菌用途，但印尼本身並沒有准用，因此全數200多公斤的泡麵全數都退運銷毀，並未流入市面。

中國大陸出口「乾白木耳(DRIED WHITE FUNGUS)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「乾白木耳(DRIED WHITE FUNGUS)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「筷子(CHOPSTICKS)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「筷子(CHOPSTICKS)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
印尼出口「LEMONILO速食麵 A111(LEMONILO MI INSTAN RASA MI GORENG)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
印尼出口「LEMONILO速食麵 A111(LEMONILO MI INSTAN RASA MI GORENG)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
印尼出口「BONCHILI辣味炒麵(BONCHILI INSTANT NOODLES SPICY MEE GORENG FLAVOR)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
印尼出口「BONCHILI辣味炒麵(BONCHILI INSTANT NOODLES SPICY MEE GORENG FLAVOR)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

智利 印尼 泡麵

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