熱唱13分鐘！蕾哈娜Apple Music超級盃中場秀創Shazam紀錄 這首歌粉絲最愛

近7年沒有公開登上大舞台表演的蕾哈娜，在Apple Music超級盃中場秀的表演再度創造了歷史，不只所有熱門金曲一次送上，更以一襲大紅造型驚喜秀孕肚，將社群討論度推上高峰。而這一天，Apple Music上蕾哈娜的作品播放量在全球達到頂峰，同時也在Shazam上創造了新的紀錄，連NFL官方頻道的完整演出影片也在1天之內迅速達成近3,000萬的超狂點閱。

在美東時間2月12日晚間演出結束後，蕾哈娜在Apple Music上的全球同步收聽人數迅速增長了331%，同時期聽眾數量顯著超越以往中場秀表演者。中場秀之後的1個小時也是蕾哈娜在Apple Music史上聽眾人數和播放量最多的1個小時。蕾哈娜的以往作品也迅速席捲全球各地榜單。在發行近16年後，《Umbrella》登上了105個國家和地區的歌曲排行榜，刷新了該作品的紀錄，這首歌也是她的粉絲們使用「Apple Music開唱」唱得最多的歌曲。《We Found Love》也在全球92個國家和地區破紀錄登上歌曲排行榜，而《Work》則在50多個國家和地區重新登上排行榜。當晚，蕾哈娜的歌曲登上共計149個國家和地區的排行榜。在先前Apple Music超級盃中場秀新聞發佈會上，蕾哈娜說《ANTI》是「個人最喜歡的專輯」，該專輯隨後在161個國家上榜，並在包括美國、加拿大和墨西哥在內的20多個國家進入前10名。

超級盃中場秀也讓蕾哈娜在Shazam上展現了驚人的影響力。美國東部時間晚上8:31分時，她的歌曲在Shazam上的搜尋次數達到頂點，這1分鐘也是自去年中場秀以來被「Shazam」得最多的1分鐘，《We Found Love (ft. Calvin Harris)》是Rihanna在當晚表演中被「Shazam」最多次的歌曲。