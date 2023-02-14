快訊

火鍋吃不完打包送遊民遭批 黃大米重回現場曝「對方現況」

網友控「星雲舍利子盜圖」又刪文 拍攝弟子痛心遭汙衊

畫面曝光！恐怖「爆炸聲」連3響 高雄老翁騎電動車燒焦屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱唱13分鐘！蕾哈娜Apple Music超級盃中場秀創Shazam紀錄 這首歌粉絲最愛

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蕾哈娜在Apple Music超級盃中場秀的表演再度創造了歷史。圖／Apple Music提供
蕾哈娜在Apple Music超級盃中場秀的表演再度創造了歷史。圖／Apple Music提供

近7年沒有公開登上大舞台表演的蕾哈娜，在Apple Music超級盃中場秀的表演再度創造了歷史，不只所有熱門金曲一次送上，更以一襲大紅造型驚喜秀孕肚，將社群討論度推上高峰。而這一天，Apple Music上蕾哈娜的作品播放量在全球達到頂峰，同時也在Shazam上創造了新的紀錄，連NFL官方頻道的完整演出影片也在1天之內迅速達成近3,000萬的超狂點閱。

在美東時間2月12日晚間演出結束後，蕾哈娜在Apple Music上的全球同步收聽人數迅速增長了331%，同時期聽眾數量顯著超越以往中場秀表演者。中場秀之後的1個小時也是蕾哈娜在Apple Music史上聽眾人數和播放量最多的1個小時。蕾哈娜的以往作品也迅速席捲全球各地榜單。在發行近16年後，《Umbrella》登上了105個國家和地區的歌曲排行榜，刷新了該作品的紀錄，這首歌也是她的粉絲們使用「Apple Music開唱」唱得最多的歌曲。《We Found Love》也在全球92個國家和地區破紀錄登上歌曲排行榜，而《Work》則在50多個國家和地區重新登上排行榜。當晚，蕾哈娜的歌曲登上共計149個國家和地區的排行榜。在先前Apple Music超級盃中場秀新聞發佈會上，蕾哈娜說《ANTI》是「個人最喜歡的專輯」，該專輯隨後在161個國家上榜，並在包括美國加拿大和墨西哥在內的20多個國家進入前10名。

超級盃中場秀也讓蕾哈娜在Shazam上展現了驚人的影響力。美國東部時間晚上8:31分時，她的歌曲在Shazam上的搜尋次數達到頂點，這1分鐘也是自去年中場秀以來被「Shazam」得最多的1分鐘，《We Found Love (ft. Calvin Harris)》是Rihanna在當晚表演中被「Shazam」最多次的歌曲。

如果你錯過了蕾哈娜Apple Music超級盃中場秀，或是意猶未盡的歌迷們，現在可以在Apple Music上觀看演出回放，或將蕾哈娜的中場秀表演曲目列表添加到你的資料庫，蕾哈娜的全部錄音作品在Apple Music都能以「空間音訊」呈現，讓粉絲在演出後也可以在家身歷其境沈浸其中，也可以使用「Apple Music開唱」跟唱Rihanna熱門作品，或點開《Rihanna Revisited》系列獨家節目重溫她的經典之作。

蕾哈娜在Apple Music超級盃中場秀熱唱超過13分鐘，有近400人和她同時出現在舞台上。圖／Apple Music提供
蕾哈娜在Apple Music超級盃中場秀熱唱超過13分鐘，有近400人和她同時出現在舞台上。圖／Apple Music提供
不只Apple Music上的作品播放量在表演這天於全球達到頂峰，蕾哈娜驚喜秀出的孕肚也是社群討論大熱點。圖／Apple Music提供
不只Apple Music上的作品播放量在表演這天於全球達到頂峰，蕾哈娜驚喜秀出的孕肚也是社群討論大熱點。圖／Apple Music提供

美國 粉絲 加拿大

延伸閱讀

NBA／現身超級盃遭噓 詹姆斯左腳踝傷連3戰缺陣

天后蕾哈娜挺孕肚回歸！嗨翻超級盃中場 搶眼潮鞋被秒殺

不用猜了！蕾哈娜公關證實她懷第二胎 連兩年生兩個

NBA／酋長封王馬霍姆斯勇奪MVP 詹皇、柯瑞狂賀

相關新聞

蛋價重回歷史新高 陳吉仲提2方案緩解市場壓力

受禽流感衝擊，台灣市場雞蛋供應短缺，價格上漲2元，農委會主委陳吉仲今天說，將持續跟相關業者協調設定平價專區、釋出雞蛋，穩...

麥擱報啦…台南「滿出來」燒肉便當排到崩潰 熟客分享最銷魂組合

台南美食琳瑯滿目，排隊美食更是多不勝數。日前有一名網友貼文喊「老闆我愛你呀！」透露台南知名排隊燒肉店，肉滿成這樣賣80元，會排隊不是沒有原因的，引發網友狂讚「真的是佛心」。

中油出包！台鐵台中港支線驚傳路基掏空 軌道出現大洞

台鐵台中港線今上午驚傳路基掏空，軌道上出現長2公尺、深3公尺的大洞，導致2列次貨物列車無法通行。台鐵表示，中油正在該路段...

花1小時深坑騎到京站YouBike無法還車 網勸先查詢才不會搞到一肚子氣

台北市YouBike1.0系統，在去年12月3日已停止營運，至今仍有不知情的民眾誤騎進台北市，發生無法還車的情況。日前有一名網友發文抱怨，表示千辛萬苦從深坑騎到京站，發現YouBike1.0在台北市無法還車的問題，引發網友熱議。

強烈冷氣團撲台！一路冷到周四 北部10度、高山有望降雪

受到強烈大陸冷氣團影響，氣象局表示，今天北部氣溫僅13至15度，且溫度持續下降中，預估最冷時間點將落在今天入夜到明天清晨...

228連假國道3大常見肇因出爐 車輛這狀況恐挨罰最高6千

今年228連假共有4天(2月25日至28日)，高速公路局統計近3年228連假國道每日平均肇事件數分別為2020年128件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦