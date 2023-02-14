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聲光創造輕鬆情境 茂盛醫院讓孕婦生產時能放輕鬆

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市茂盛醫院近日引進一套「情境感知待產系統（SDR）」讓孕婦順利放輕鬆生產，上午替孕婦和幼兒祝賀。記者黃寅／攝影
台中市茂盛醫院近日引進一套「情境感知待產系統（SDR）」讓孕婦順利放輕鬆生產，上午替孕婦和幼兒祝賀。記者黃寅／攝影

孕婦生產都得歷經難以忍受的疼痛，台中市茂盛醫院近日引進一套「情境感知待產系統（SDR）」，能夠以音樂、燈光創造不同的情境，讓孕婦心情達到放鬆的效果，以致能順利生產，讓生產能有更佳的環境。他們上午展示這套系統，並替順利生產的孕婦和幼兒祝賀。

院長李茂盛說，台灣人口負成長嚴重，去年新生兒只有13.9萬人，希望藉著此套系統能提升婦女生產的意願，幫助國家改善少子化。他說，有些婦女就是因為怕痛而不願生產，或是去找代理孕母，因此如何讓孕婦減少疼痛，讓生產變得更舒適是有必要的。

婦產科醫師陳彥宇說，SDR聲光效果是非侵入性，白話說就是用情緒影響身理，例如拉梅茲呼吸法也是用呼吸來達到放鬆生產的效果。此系統有超過60%產婦生產疼痛感獲得改善，80%產婦的焦慮感得到緩解。

但是，此系統能取代無痛分娩嗎？李茂盛和陳彥宇都說，SDR有輔助協果，歷經放鬆的過程，再施作無痛分娩，對孕婦能有更佳效果。

此系統是裝置在孕婦的房內，孕婦可以選擇不同情境的音樂、燈光，例如藉著海浪的拍打聲和燈光，讓孕婦心情得以放鬆。醫院指出，目前除了台大已引進，該院尚是中南部醫院第一套，國外也把此系統用在牙科等減除疼痛的醫療上。

一位孕婦說，她第一胎雖打了無痛分娩，但仍會緊張，情緒集中在痛的感覺，但這次用了此系統，降低了疼痛感，感覺好多了，雖使用了無痛分娩，但未再加量，確實有其效果。

情境感知待產系統（SDR）裝置在孕婦的房內，孕婦可以選擇不同情境的音樂、燈光，例如藉著海浪的拍打聲和燈光，讓孕婦心情得以放鬆。圖／茂盛醫院提供
情境感知待產系統（SDR）裝置在孕婦的房內，孕婦可以選擇不同情境的音樂、燈光，例如藉著海浪的拍打聲和燈光，讓孕婦心情得以放鬆。圖／茂盛醫院提供

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