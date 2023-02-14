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強烈冷氣團撲台！一路冷到周四 北部10度、高山有望降雪

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到強烈大陸冷氣團影響，氣象局表示，今天北部氣溫僅13至15度，且溫度持續下降中，預估最冷時間點將落在今天入夜到明天清晨，以及周四清晨。圖／氣象局提供
受到強烈大陸冷氣團影響，氣象局表示，今天北部氣溫僅13至15度，且溫度持續下降中，預估最冷時間點將落在今天入夜到明天清晨，以及周四清晨。圖／氣象局提供

受到強烈大陸冷氣團影響，氣象局表示，今天北部氣溫僅13至15度，且溫度持續下降中，預估最冷時間點將落在今天入夜到明天清晨，以及周四清晨，台南以北、宜蘭地區氣溫僅10至12度，其他地區也只有13、14度，沿海空曠地區氣溫會再低兩度左右。

氣象局表示，受到冷氣團影響，北部3千公尺以上高山，中部3500公尺以上高山有零星降雪機會，但機率不是特別高。

氣象局表示，今天到周四天氣都會受到強烈大陸冷氣團影響，北部氣溫僅13至15度，中部地區、花蓮為16至18度，南部地區20至24度。

氣象局表示，受冷氣團影響，今天氣溫持續下降，最冷時間點預估在今天入夜後到明天清晨，以及周四清晨，台南以北、宜蘭地區僅10至12度，其他地區為13、14度。

氣象局表示，隨著冷氣團減弱，周五氣溫慢慢回升，北部白天高溫逐漸恢復到23、24度，中南部27至29度，不過早晚溫差仍大，其中清晨、入夜有機會出現12至14度低溫，白天天氣會較舒適一些。

降雨方面，氣象局表示，今天受華南水氣東移影響，是本周水氣最多的一天，北部、南部都有零星飄雨的現象，明天降雨是以迎風面為主，桃園以北、東半部、中南部山區有局部短暫陣雨，後天降雨更少，主要以北部、東半部、大台北山區為主。

氣象局表示，周五到周日白天，各地都是多雲到晴的天氣，僅剩下北部、東半部、大台北山區有局部短暫雨，不過降雨範圍會再更小。

氣象局也提到，周日晚間開始，一直到20日，會有一波東北季風增強，北部天氣屆時將明顯轉涼，是否會增強為冷空氣，還要持續觀察。

今天受到華南水氣東移影響，是本周水氣最多的一天。圖／氣象局提供
今天受到華南水氣東移影響，是本周水氣最多的一天。圖／氣象局提供

冷氣團 氣象局

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