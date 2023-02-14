228連假國道3大常見肇因出爐 車輛這狀況恐挨罰最高6千

今年228連假共有4天(2月25日至28日)，高速公路局統計近3年228連假國道每日平均肇事件數分別為2020年128件、2021年107件及2022年158件，較每日平均肇事件數約90件高出3至6成，主要為未注意車前狀態、注意力不集中或變換車道不當等。另也提醒，行駛途中若有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎胎紋深度不足等情事，最高可處6000元罰鍰。

高公局表示，高速公路車輛異常態樣主要有缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法啟動等狀況。如汽車行駛於高、快速公路發生缺水、缺電、缺燃料等情況，依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定可處600至1200元罰鍰。

另依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者可依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人3000至6000元罰鍰。

高公局表示，連假期間因交通量大，用路人行前應確實做好車況檢查，避免發生車輛異常狀況，耽誤原來安排的行程，也影響其他用路人；另為維護國道行車安全，提醒用路人養足精神再行駛國道，切勿疲勞駕駛。

另外，高公局提醒，為分散連假期間尖峰時段車流，228連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每天0至5時暫停收費等措施。