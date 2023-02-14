達文西肌瘤切除手術 精準治療微創減痛

37歲陳姓女子近年每次生理期，就會出現大出血、頭暈、身體虛弱等症狀，健檢發現嚴重貧血，到嘉義長庚婦產科求診，檢查發現子宮壁上長了約10公分大肌瘤壓迫子宮內膜引起，經醫師陳文欣說明，與陳女討論治療方式，選擇接受達文西機械手臂手術切除子宮肌瘤，術後隔天正常下床走動、進食及如廁，目前持續追蹤均無出現復發狀況。

陳文欣說，據統計約有25%女性罹患子宮肌瘤，是女性骨盆腔常見的疾病，大多是良性腫瘤，但是如果有大量出血、頻尿便秘等嚴重壓迫症狀、腹痛、不孕或流產、腫瘤快速變大或是有惡性可能時，會建議採取手術方式切除。

傳統子宮肌瘤剖腹切除手術，傷口大且術後表皮及腹內雙重疼痛；腹腔鏡手術可以大幅縮小表皮傷口，但受限器械結構，在較大肌瘤或極端角度，仍會有死角。

陳文欣表示，陳姓患者肌瘤不小又貼近子宮內膜，考量其年輕長期貧血，討論後選擇用達文西機械手臂手術，進行精細肌瘤切除，減少不必要出血，避免傷及子宮內膜，切開肌肉層再透過達文西機械手臂層層對齊精緻縫合，術後恢復迅速，疼痛大幅下降。