花1小時深坑騎到京站YouBike無法還車 網勸先查詢才不會搞到一肚子氣

台北市YouBike1.0系統，在去年12月3日已停止營運，至今仍有不知情的民眾誤騎進台北市，發生無法還車的情況。日前有一名網友發文抱怨，表示千辛萬苦從深坑騎到京站，發現YouBike1.0在台北市無法還車的問題，引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文抱怨，為什麼台北和新北連微笑單車要做分割？他千辛萬苦花了一小時從深坑騎到京站，卻發現YouBike1.0在台北市無法還車，只能在新北使用，台北現在只用2.0系統，若不是剛好遇到工作人員，不就還得再騎回深坑去嗎？不解為什麼車柱還在卻不給還車，至少App也該更新一下嘛？

原PO憤憤不平表示，不要只會說什麼公告很久了，外地人不一定有看到新聞，又不是天天經過，誰知道公告什麼。不過原PO透露，因此發現1999效率很好，凌晨4點反應，現已施工全面更換2.0了。

貼文一曝光，網友反倒建議原PO「沒很遠，再騎回去不就好了」、「不喜歡，下次就不要騎了」、「沒關係啦，至少你比我多運動了一個多小時」、「都可以騎到京站了，過個忠孝橋去三重還車應該不難」、「你太厲害了！我都沒辦法騎那麼遠」、「出發前還是先查詢，才不會搞的一肚子氣」。

有過同樣經驗的網友，看了深表同感說道「有過類似經驗，那時台北2.0只有一個站，騎走後，結果發現1.0和2.0不能共用柱子，跟客服講後，客服說要就花六百多運送回去的費用或是自己騎回去」、「前陣子才一個高雄到台南，還不了車的！現在一個深坑到台北」。

也有網友同情原PO表示「有在騎的人才會知道，沒有在騎的人誰會去管你公告甚麼，我住台北因為我也沒在騎，所以也不知道會有這樣的分別」。

此時也有網友中肯建議，不管是第1次騎還是第100次騎，使用前做功課本來就是應該的，查詢車輛數量、目的地和了解這個系統的相關規定，身為外地人就是要「入境隨俗」，自己要去了解，不能再把「我就外地人、第1次用不知道啊」當作擋箭牌了使用者在「使用前先了解」是理所當然的。