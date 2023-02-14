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影／金門機場恢復正常 馬拉松跑者自嘲結束「關島」行
昨日濃霧攪局，不少來金門跑馬拉松的跑者都受困機場，好在昨天傍晚濃霧散去，金門尚義機場恢復正常起降，但還是還有將近2千名旅客滯留金門。今天一早尚義機場就擠滿候補旅客，金門航空站表示，今天陸續會有3班加班機，目前已在規劃多1架加班機與1架放大機型，會看後續候補情形，視情況看是否加開班機。
據了解，昨天表定有38個班機，結果因為濃霧作祟，到傍晚5時，共取消16班、離站8班，疏運1000多名旅客，還有1700多名旅客滯留機場。在金門縣政府爭取下，今天將加開3個班機，分別是金門飛往台北、台中及高雄。
今天一早就有不少遊客趕到機場候補，來自台北的吳小姐說，她雖然一早8點就來，但發現別人更早，目前往台北候補到2千多號，她說要等前面的一千多人都飛走了，她才有機會，希望趕快增開加班機，讓她可以早日回家。
來參加金門馬的嘉義跑友也表示，他們一團16人，首次遇到霧鎖金門的情況，昨天在機場待了一整天，從早上10點，一直等到晚上9點，他直說，是很奇妙的經驗，好在剛剛接獲通知，有候補到高雄的班機，大家都鬆了一口氣，開心終於可以回家了。
金門航空站主任洪念慈表示，今天的氣候正常，濃霧也散去，總計會有3架加班機與1加班機1架放大機型，目前有500多人在機場等候候補，預估晚點人會更多，他說，今天表訂班機有29班，加上加班機，應該旅客會陸續完成疏運，陸續會看候補情形，再視情況增班。
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