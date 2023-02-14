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禁菸區擴至大專院校 違者最高罰1萬

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國健署13日表示，包括大專院校、幼兒園、托嬰中心與托育場所，加上沒有設立獨立吸菸空間的酒吧或夜店，皆全面禁菸。（Photo by Wei Jen Chang on Flickr under C.C. License）
國健署13日表示，包括大專院校、幼兒園、托嬰中心與托育場所，加上沒有設立獨立吸菸空間的酒吧或夜店，皆全面禁菸。（Photo by Wei Jen Chang on Flickr under C.C. License）

菸害防制再加強，擴大禁菸場所！國健署13日表示，菸害防制法今年1月三讀通過，擴大禁菸場所，納入大專校院、幼兒園、托嬰中心與居家式托育服務場所，加上沒有設立獨立吸菸空間的酒吧或夜店，將全面禁菸。新法待總統公布後，將由行政院訂定確切的施行日期。

對此，董氏基金會菸害防制組主任林清麗指出，高中職以下學校及其他供兒童及少年教育或活動為主要目的的場所，早已全面禁菸。這次新增是大專校院全面禁菸，雖然比較晚才執行，但還是值得肯定，重點是要有更清楚與明確的禁菸告示。

她也指出，2022年資料顯示，全世界已有65個國家及地區做到「包含夜店酒吧在內的室內公共場所全面禁菸」，但我國仍然允許設置室內吸菸室，戕害該處基層勞工的身體健康。

大專院校蒙受菸害

世界衛生組織指出，當二手菸汙染空氣時，尤其是在封閉空間內，每個人都會吸入二手菸，且會立即產生如頭暈、噁心等影響，長期影響則可能導致肺癌、冠心病等問題。

依據109年大專校院學生健康行為調查結果顯示，有近五成(48.4%)的大專學生表示過去一週內，在學校內曾見到有人在其面前吸菸，而其中每天都遭受到二手菸害者占近一成五(14.64%)，未來將繼續配合教育部持續推動各級學校建立學生拒菸、反菸意識。

擴大禁菸場所

國健署表示，為加強保護兒少、因應提高禁止吸菸年齡至20歲，這次修法擴大禁菸場所，範圍擴及大專校院全面禁菸，並將提供學齡前兒童教育或照護等服務之幼兒園、托嬰中心及居家式托育服務場所一併納入禁菸場域。

新法亦規定，如果酒吧與夜店未設有獨立空調或獨立隔間的室內吸菸室，一併納入禁菸場所，以達有效管制公共室內場所之二手菸害，並有效區隔吸菸者與非吸菸者。

違者最高罰1萬

菸害防制法第18條規定指出，禁菸場所應於入口處設置明顯禁菸標示，並不得供應與吸菸有關之器物。若業者未能遵循規定，負責人將處以新臺幣1萬元至5萬元的罰鍰，並令其限期改善，屆期未改善者，按次處罰。而民眾於不得吸菸之場所吸菸，則處新臺幣2千元至1萬元以下罰鍰。

此外，其他菸害防制法規定包括，禁菸年齡從18歲調高至20歲，並全面禁止電子煙，嚴格納管加熱菸與加熱菸載具，經過健康風險評估審查才能販售，且禁止相關產品的廣告。

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禁菸 夜店 托育

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