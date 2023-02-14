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民眾批買不起房 內政部端出住宅政策「三支箭」

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愈晚愈冷！ 北北基桃9縣市低溫特報 北部下探8度

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，氣象局表示，今天中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生；今晨新北有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，傍晚起至15日基隆、新北有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。圖/氣象局提供
受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，氣象局表示，今天中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生；今晨新北有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，傍晚起至15日基隆、新北有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。圖/氣象局提供

受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，氣象局表示，今天中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生；今晨新北有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，傍晚起至15日基隆、新北有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

氣象局也針對北北基桃等9縣市發布低溫特報，提醒民眾外出做好保暖。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨觀測資料顯示：中部以北雲量增多，北海岸、大台北有降水回波，北海岸、大台北東側及東半部有局部降雨。

吳德榮表示，今晨氣溫持續下降中，截至5時13分，本島縣市平地最低氣溫依序為，新北(石門區)8.9度，桃園(觀音區)10.4度，基隆(七堵區)、新竹(湖口鄉)10.6度。其他各地區平地最低氣溫：中部(台中大甲區)11.7度，南部(台南新營區)15.6度，東部(宜蘭頭城鎮)14.3度。

 

吳德榮表示，根據最新(13日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今中部以北及東半部有局部短暫雨，受「強冷空氣」影響，各地氣溫續降，中部以北愈晚愈冷。各地區平地氣溫，北部15度降至8度，中部10至20度，南部13至27度，東部10至24度。

 

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明西半部漸轉乾，大台北、東半部仍有局部短暫雨；周四(16日)天氣好轉、西半部晴時多雲，東半部多雲，東北部偶有局部短暫雨的機率；明日、週四北台冷，各地早晚冷。此波強冷空氣又略調強，台北測站約可降至12度左右，符合「強烈大陸冷氣團」機率高；平地最低氣溫則可降至8度以下，應注意保暖。

 

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周五(17日)白天起至下周(19)日冷空氣逐日減弱，氣溫回升；周五各地晴朗穩定；周六、下周日各地持續晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周日晚起至周二(21日)另一波冷空氣影響，模式模擬調整中，待觀察。

冷氣團 吳德榮 新北

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