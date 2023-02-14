聽新聞
test
0:00 / 0:00

劇場也要減碳 兩廳院將永續條款加入藝術工作合約

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
兩廳院藝術總監劉怡汝宣布兩廳院2023年工作計畫，永續與減碳是重點項目。記者陳宛茜／攝影
兩廳院藝術總監劉怡汝宣布兩廳院2023年工作計畫，永續與減碳是重點項目。記者陳宛茜／攝影

減碳是所有產業必須面臨的挑戰，劇場也不例外。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院預計今年將導入ISO 14064-1: 2018落實溫室氣體排放盤查及揭露，擬定量化指標。而自今年秋天藝術節起，兩廳院所有委製節目，在與國內藝術家與表演團隊的工作合約中，將針對不同的製作內容，簽訂永續相關合作條款，希望藉此邀請藝術家加入永續製作的行列。

劉怡汝表示，兩廳院去年成立跨部門永續共融小組，每月定期追蹤進度及提供諮詢協助。階段性數據成果已統整於2022年兩廳院永續年報。另外，兩廳院也於去年加入由歐盟所支持的歐洲永續劇場聯盟 ，成為亞洲唯一結盟場館，持續與國際場館交流分享各國永續經驗，並完成永續指標性製作「寫給滅絕時代」的共製。7月還將舉辦第3屆永續共融年會暨工作坊，除了分享國際重要實例，也將邀集全台各縣市文化場館及表演團隊，共同培力。

而每兩年一屆的「兩廳院駐館藝術家」，今年也以永續共融的思考進行邀請，分別是自劇場連結性別議題、以及關注永續、著重「低碳循環」概念的兩組創作者——李屏瑤與無獨有偶劇團。身為文字工作者與性別平權倡議者的李屏瑤，將以創作探討社會中不可逆的傷害，讓女性用自己的聲音重新述說故事。

四月即將登場的Taiwan Week-兩廳院台灣週，是以台灣表演藝術產業為基底，透過兩廳院這幾年所發展出來的國際關係與影響力，打造國際合作平台。兩廳院攜手台灣戲曲中心、牯嶺街小劇場、客家音樂戲劇中心、C-LAB台灣當代文化實驗場、雲門劇場等場館，邀請逾40位表演藝術領域重要的國際策展人、場館與藝文組織代表訪台。為期7天的活動期間將推介19檔台灣作品，同時舉辦多場公開論壇，討論世界趨勢、亞洲文化發展等議題。兩廳院表示，台灣週除了促成國際夥伴與台灣藝術家及產業的交流與合作，更要讓台灣的重要觀點在世界的表演藝術領域被理解並重視。

兩廳院 劇場 藝術家

延伸閱讀

第一個路易威登LV TRAINER藝術球鞋展 本月米蘭登場

當親子劇場遇見科技 移動故事屋基隆開演

用愛交織藝術旅程 新北夫妻展愛與藝術對畫

全明星脫口秀「會演是英雄」下周兩廳院開演

相關新聞

春暖花開？ 我將開放港澳來台自由行

在海基會人事就位之即，兩岸都釋出「春暖花開」微妙和緩訊息。陸委會將於今日上午舉行記者會，說明開放港澳居民來台自由行事宜，...

漲價又缺貨 賣場一蛋難求

昨起雞蛋產地價、批發價均漲二元，重回去年七月的歷史新高價。這幾天超市賣場的盒裝蛋被搶購一空，不僅平價蛋買不到，相對高價的...

強烈大陸冷氣團來了 今下探10度 要帶傘

強冷空氣來了，中央氣象局表示，今起受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，易有十度以下氣溫發生。且華...

霧鎖金門 16航班取消 千人受困

金門機場昨天受濃霧影響，能見度未達飛安標準，取消多個班次，僅中午短暫露出陽光時往返8班，最多有上千名旅客受困。金門機場表...

劇場也要減碳 兩廳院將永續條款加入藝術工作合約

減碳是所有產業必須面臨的挑戰，劇場也不例外。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院預計今年將導入ISO 14064-1: 20...

進口小雞、蛋中雞？ 農委會評估

台灣從去年初缺蛋至今，農委會表示，今年除會同意進口卅萬隻種雞外，也正評估直接進口小雞或蛋中雞的可能性，以更新雞群、增加產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦