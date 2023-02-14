劇場也要減碳 兩廳院將永續條款加入藝術工作合約

減碳是所有產業必須面臨的挑戰，劇場也不例外。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院預計今年將導入ISO 14064-1: 2018落實溫室氣體排放盤查及揭露，擬定量化指標。而自今年秋天藝術節起，兩廳院所有委製節目，在與國內藝術家與表演團隊的工作合約中，將針對不同的製作內容，簽訂永續相關合作條款，希望藉此邀請藝術家加入永續製作的行列。

劉怡汝表示，兩廳院去年成立跨部門永續共融小組，每月定期追蹤進度及提供諮詢協助。階段性數據成果已統整於2022年兩廳院永續年報。另外，兩廳院也於去年加入由歐盟所支持的歐洲永續劇場聯盟 ，成為亞洲唯一結盟場館，持續與國際場館交流分享各國永續經驗，並完成永續指標性製作「寫給滅絕時代」的共製。7月還將舉辦第3屆永續共融年會暨工作坊，除了分享國際重要實例，也將邀集全台各縣市文化場館及表演團隊，共同培力。

而每兩年一屆的「兩廳院駐館藝術家」，今年也以永續共融的思考進行邀請，分別是自劇場連結性別議題、以及關注永續、著重「低碳循環」概念的兩組創作者——李屏瑤與無獨有偶劇團。身為文字工作者與性別平權倡議者的李屏瑤，將以創作探討社會中不可逆的傷害，讓女性用自己的聲音重新述說故事。

四月即將登場的Taiwan Week-兩廳院台灣週，是以台灣表演藝術產業為基底，透過兩廳院這幾年所發展出來的國際關係與影響力，打造國際合作平台。兩廳院攜手台灣戲曲中心、牯嶺街小劇場、客家音樂戲劇中心、C-LAB台灣當代文化實驗場、雲門劇場等場館，邀請逾40位表演藝術領域重要的國際策展人、場館與藝文組織代表訪台。為期7天的活動期間將推介19檔台灣作品，同時舉辦多場公開論壇，討論世界趨勢、亞洲文化發展等議題。兩廳院表示，台灣週除了促成國際夥伴與台灣藝術家及產業的交流與合作，更要讓台灣的重要觀點在世界的表演藝術領域被理解並重視。