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降低蛋價上漲衝擊 綠向藍喊話：一起通過疫後特別條例

聯合報／ 本報記者／連線報導

雞蛋產地和批發價昨起每台斤漲兩元，在野黨立委要求，農委會主委陳吉仲應拿出辦法立即處理。缺蛋又漲價也讓不少學校憂心孩子營養午餐吃不到蛋或全蛋，台中市長盧秀燕說，各種食材都在漲，市府將運用中央超徵稅收的補助，編列增加午餐食材經費。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，蛋價若合理上漲，可確保消費者及蛋農的權利，國民黨團全力支持；但若不合理飆升，顯示雞蛋產銷失衡，農委會事前未做好產銷規畫，事後又未妥為調整因應，國民黨團予以譴責，並要求陳吉仲拿出辦法。

民眾黨立委陳琬惠也批評，陳吉仲至今只補助蛋價、大量從各國進口雞蛋，但都無法解決根本問題。蛋價調漲將帶動零售和餐飲價格，對民生影響甚大，政府應思考如何解決蛋荒。

民進黨團副幹事長洪申翰則說，政府希望透過疫後特別條例照顧弱勢，推動糧食援助的計畫，降低蛋價上漲對消費者、甚至弱勢的影響，國民黨應跟民進黨一起通過疫後特別條例，特別是其中的韌性經濟方案，別再阻擋。

至於學校營養午餐的衝擊，因開學首周菜單、食材多已擬好，衝擊可能在開學第二、三周才會浮現。台中市教育局長蔣偉民說，開學後先觀察午餐供應情形，將與供餐學校、廠商研商，評估目前價格對午餐食材品質、供應量的影響，再進一步確認。全人家長會長協會副理事長呂肇家說，希望中央能設計因應方向，為中小學營養午餐供貨提供補助辦法。

國民黨 陳吉仲 營養午餐

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