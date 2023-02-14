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斷糖有差！醫師分析中谷美紀美魔女關鍵：選對了替代品

聯合新聞網／ 綜合報導
中谷美紀減糖有成，年過40仍維持美貌。圖擷自IG
中谷美紀減糖有成，年過40仍維持美貌。圖擷自IG

現代人注重飲食健康，近來更因為糖類被認為營養價值不高，掀起一股「減糖」的飲食風潮。這股風潮也吹近了日本演藝圈內，像是日本女星中谷美紀，以及木村拓哉和工藤静香夫妻，都曾公開表示過要減少砂糖的攝取。然而因為作法的不同，實際的效果也大不相同。

根據日本媒體「文春Online」報導，中谷曾經追求素食者的生活，但也因此都有粉刺的困擾，健康時有狀況。2010年驗血時，她被診斷出體內的鋅含量不足，而鋅得靠動物性蛋白質攝取。加上她平常愛吃白米、義大利麵，吸收太多糖份，使得血糖值偏高、肌膚品質變差。

於是，醫師建議中谷要多吃肉，並且減少糖份攝取。於是中谷改吃蕎麥和玄米當主餐，並且使用「羅漢果」代替砂糖。糖尿病醫師山田悟指出，羅漢果主要是刺激舌頭，讓人以為有甜味的錯覺，但實際上不會被吸收，因此血糖也不會暴增，確實是很好的替代品。現在的中谷美紀即使年過40，仍然保有青春美貌，其中一部份就歸功於飲食控制得宜。

同樣公開表示要「拒絕砂糖」的，還有木村拓哉和工藤静香夫妻。不過，做為砂糖的替代品，他們則是選用了寡糖、黑糖、甜菜糖、椰子糖和蜂蜜等等，形象上比砂糖更為健康的食材。

木村拓哉與工藤靜香夫妻。圖擷自工藤靜香IG與木村拓哉IG
木村拓哉與工藤靜香夫妻。圖擷自工藤靜香IG木村拓哉IG

但山田認為，像寡糖確實因為能夠整腸，而被認為有健康功效，但還是會造成血糖上升。蜂蜜內也有許多果糖，如果攝取過量，也會有脂肪肝、肥胖、尿酸值上升的風險。其他種類的糖也是如此。只能說木村夫婦的作法，最終的效果恐怕有限。

肥胖 糖尿病 木村拓哉

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