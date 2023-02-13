台灣人性觀念愈來愈開放？ 醫師分析兩原因

北部某醫學中心一名年輕住院醫師在ＩＧ常貼出露屁屁的清涼照片，事實上，他疑似「推特」上知名的同志網黃，常貼三點全露、但不露臉的照片，以及與人性交的影片，在網站「OnlyFans」供人訂閱；最近玩過頭，多次找砲友至醫師休息室，拍成色情短片，紫色床單相當醒目，遭院內學長檢舉，「現在根本沒有醫師敢睡那張床」。

本報接獲醫療人員投訴，指稱該院內一名年輕醫師竟將休息室當成性愛場地，或在院內廁所拍攝自慰影像，搭配鹹濕文字，發布至網路社群推特上，與二萬八千多名粉絲分享。

該名遭投訴的年輕男醫師在「推特」上常有勁爆聳動的貼文，例如，「來我的辦公室做愛吧」、「猝不及防的上班尻」，強調照片、影片均在工作場所拍攝，相當大膽。由於「推特」帳號連結ＩＧ帳號，內有許多清晰人像，可追溯為北部某醫學中心住院醫師。

投訴人表示，部分同仁看了影片後，陰影很深，不敢再使用值班室或廁所，這種行為有辱醫院名譽，當事人未尊重醫院是救治病人的工作場所，盼院方妥善調查、處理。

本報二月某個周末接到爆料，向院方求證，隔天醫院高層約談當事人，當天相關ＩＧ、「推特」的帳號均已關閉。

院方表示，遭影射的當事人再三否認此事，強調社群平台遭盜用，將對散播不實的惡意行為提出法律告訴。院方呼籲外界勿做不實指控及臆測，影響醫院聲望及形象。

絕大部分民眾忌口避談性事，如果自身性愛影像外流，心力交瘁，身心受創，例如，最有名的社會事件就是南韓「Ｎ號房」事件；但近兩三來，少數人背道而馳，在「推特」貼上自己裸照、性交畫面及影片，供人觀覽，投身於「網黃」事業，以此為業。

網黃透過「OnlyFans」會員訂閱制度賺錢，想看的人線上刷卡付款，當紅者甚至一個月可賺一二十萬，為了爭取網友注意，將影片剪輯兩分多鐘的短片，放在「推特」，免費播送。

「社會風氣轉變之大，令人覺得不可思議。」精神科醫師楊聰財表示，大部分網黃具有「自戀型人格」、「水仙性格」，對於自己身材、性愛表現相當具有信心，因此，在網路公開秀出自己裸露照片、性交影像，滿足自我的名聲需求；再者，道德感較為薄弱，「只要我喜歡，有什麼不可以？」，傳散自己性影像，宛如向全世界「炫耀」。