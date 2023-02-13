特教兒安置困境多 立委吳玉琴與兒權盟辦公聽會找解方

家外安置特殊需求兒少樣態日趨複雜，民進黨立委吳玉琴、社團法人臺灣兒童權益聯盟（兒權盟）等今天在立院舉行公聽會找解方。

兒權盟理事長林月琴表示，據衛福部統計，111年兒少安置人數共4684人，其中647人是身心障礙，目前有144位特殊需求兒少被安置在非安置兒少之其他成人機構。

林月琴指，安置機構常面臨需求資源缺乏、政府支持不足等問題，但目前被動式的補助申請、繁瑣的行政作業都造成機構困境。且安置機構在安置外轄特殊需求兒少時，也常遇到所在學區學校以各種理由施壓、婉拒兒少入學等情況，「即使就學也有歧視」，一遇狀況就要求機構帶回管教。

陳綢兒少家園主任徐瑜建議，重新設計特殊需求兒少的照顧資源，以他們最佳利益為出發點，設計出在安置機構中，包含人力配置、專業職能，教育與醫療等利於他們成長的生活空間。

靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系教授蔡盈修認為，中央部會應就現有的機構提供足夠的資源與人力以及專業團隊協助機構，先讓特殊需求兒少可以被照顧好，再進行政策考量。

衛福部社會及家庭署兒少組組長林資芮回應，108年結合公彩回饋金提出精進家外安置資源計畫、並依CRC擬定替代性照顧政策，同時在社安網的二期計畫中爭取經費，會持續和各縣市合作、再努力。

教育部國教署學務校安組專門委員詹雅惠回答，輔助輔導要點內有考量到，只要是衛福部安置的都會外加給予輔導資源補助，實際執行問題會再向地方政府瞭解，齊力解決。

立委吳玉琴總結並提出訴求，由社家署委託或補助規劃成立北、中、南、東區域專業輔導團隊。由社家署研擬安置特殊需求兒少照顧分類標準與評估機制，各地方政府應依評估結果提供增額安置費用。現行分級補助金額不足，請社家署於三月底前完成提高分級補助金額之研議。

吳玉琴指，對學障或情障等非領有身障證明的特殊需求兒少，應簡化分級補助必備文件，減輕認定困難。特殊教育需求兒少如有跨轄（縣市、學區）安置需求，學校不得以開缺數額不足拒絕其入學，安置兒少不受原開缺員額限制。

吳玉琴並請國教署在三個月內將家外安置特殊需求兒少納入特殊教育學生資料庫、學校應擬訂個別化教育計畫（IEP）會議，並加強特教聯繫宣傳，家外安置兒少在學校的問題，應通知安置機構協助處理，而非通知原生家庭。