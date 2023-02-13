醫院診所開不出軟便劑怎麼辦？ 健保署公布2藥廠窗口

最近多款藥品發生缺貨情形，基層藥局甚至傳出「以藥易藥」窘境，本報獨家報導後引起相關部門高度重視。健保署今晚間發出說明，針對適應症為「軟便」之氧化鎂藥品，今天已邀集廠商溝通，請廠商務必穩定供應。健保署亦公布兩家國內藥廠之聯絡窗口，若醫療院所有緊急需求，可向他們尋求協助。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，國內適應症為軟便的氧化鎂藥品，共有兩家廠商。經瞭解，廠商於去年下半年面臨市場需求大增、缺工等因素，導致氧化鎂藥品發生「暫時性短缺」。目前產能已逐漸恢復，刻正調度鋪貨至醫院、診所、藥局，近期內應可順利供貨。如醫療院所有緊急用藥需求，可洽廠商調度窗口尋求協助。

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